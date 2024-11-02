Bahar dizisine yeni oyuncu! İpek rolünü oynayacak

02 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:43

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde heyecan devam ederken bir isim konuk olacak. Seyircilerin karşılaştığı İpek karakteri beğeni toplarken canlandıran isim de araştırıldı. İlk sezonun ardından ikinci sezon da beğeni topluyor.

Demet Evgar​'ın başrolünde yer aldığı dizi ilk bölümü ile ilgi çekerken kadroya yeni isimler de dahil oldu.

Önümüzdeki bölümlerde yer alacak olan İpek karakterini kimin oynadığı da merak edildi.

BAHAR DİZİSİ​ İPEK KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR, GERÇEK ADI NEDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinde İpek rolünü Ayta Sözeri oynuyor.

Sözeri, diziye konuk oyuncu olarak Efsun’un müşterilerinden biri olarak dahil olacak.

BAHAR HANGİ GÜN?

Show TV​ ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi, Salı günleri 20.00'da izleyici ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosu ile yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Dizi, her Salı seyirici karşısına çıkıyor.

BAHAR OYUNCU KADROSU 2024

Dizide yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan