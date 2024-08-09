Bahar dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu

09 Ağustos 2024 17:15 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:27

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisi 11 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapmıştı.

Dizinin tekrardan ne zaman başlayacağı ise izleyicileri tarafından merak ediliyor.

BAHAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisi 17 Eylül tarihinde başlayacak.

6 yeni karakterin hikayeye dahil olacağı dizinin çekimlerinin ise 20 Ağustos tarihinde başlayacağı ortaya çıktı.

BAHAR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk sezonu ile televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran Bahar dizisinin 2. sezonunun bir aksilik çıkamadığı taktirde 17 Eylül 2024 Salı günü yayınlanması bekleniyor.