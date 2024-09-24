Bahar yeni sezonuyla bu akşam ekranlara gelecek
Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi ilk sezonunda büyük beğeni toplamıştı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı dizinin ikinci yeni sezonu da izleyici tarafından bekleniyordu.
13 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Bahar, yeni sezonuna başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizi yeni bölümleri ile yayınlanacak.
Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı dizi heyecanla bekleniyordu.
BAHAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
13 Şubat tarihinde ilk sezonu ile yayınlanmaya başlayan Bahar'ın yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor.
Senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un yazdığı dizi 24 Eylül akşamı ikinci yeni sezonu ile ekranlara gelecek.
Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.
BU AKŞAM BAHAR VAR MI, YOK MU?
24 Eylül Show TV yayın akışına göre bu akşam 20.00'da Bahar yayınlanacak. Günün yayın akışı şöyle:
06:00 | Yeni Gelin
08:00 | Bu Sabah
10:00 | Sandık Kokusu
12:30 | Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 | Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 | Show Ana Haber
20:00 | Bahar
00:15 | Deha
02:45 | Sandık Kokusu
BAHAR DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN?
Türk televizyonlarının sevilen projelerinden biri olan Bahar, 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlandı.
İlk sezonundan beri beğenilen dizi, sosyal medyada da oldukça konuşuluyor.