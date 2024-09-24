Bahar yeni sezonuyla bu akşam ekranlara gelecek

24 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:30

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi ilk sezonunda büyük beğeni toplamıştı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı dizinin ikinci yeni sezonu da izleyici tarafından bekleniyordu.

Uyarlama olmayan Karadut dizisinin senaristliğini Sırma Yanık yapıyor

Uyarlama olmayan Karadut dizisinin senaristliğini Sırma Yanık yapıyor

13 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Bahar, yeni sezonuna başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizi yeni bölümleri ile yayınlanacak.

Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı dizi heyecanla bekleniyordu.

BAHAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

13 Şubat tarihinde ilk sezonu ile yayınlanmaya başlayan Bahar'ın yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un yazdığı dizi 24 Eylül akşamı ikinci yeni sezonu ile ekranlara gelecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

BU AKŞAM BAHAR VAR MI, YOK MU?

24 Eylül Show TV yayın akışına göre bu akşam 20.00'da Bahar yayınlanacak. Günün yayın akışı şöyle:

06:00 | Yeni Gelin

08:00 | Bu Sabah

10:00 | Sandık Kokusu

12:30 | Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 | Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 | Show Ana Haber

20:00 | Bahar

00:15 | Deha

02:45 | Sandık Kokusu

BAHAR DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN?

Türk televizyonlarının sevilen projelerinden biri olan Bahar, 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlandı.

İlk sezonundan beri beğenilen dizi, sosyal medyada da oldukça konuşuluyor.