Bahar'a karaciğerini veren Timur’un ameliyat masasında kalbi durdu

12 Haziran 2024 16:14 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:02

Bahar dizisinin son sahnesinde; boşanmak üzere olduğu karısına karaciğerini vermeyi kabul eden Timur Yavuzoğlu’nun ameliyat sırasında tansiyon düşmesinden dolayı nabzının durmasıyla arka fonda verilen “Ölüm bizi ayırıncaya kadar” sözlerinin yer alması, Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrılacak mı? Sorusunu akıllara getirdi.

BAHAR BİTTİ Mİ, SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Boşanma sürecinde olan Bahar ve Timur’un mahkemesinde Bahar ve Evren Yalkın’ın gizli çekilen fotoğrafları ortalığı karıştırır. Karaciğer hastalığı tekrarlayan Bahar’ın yeniden hastaneye yatması ve riskli bir nakil ameliyatı olması gerekmekte.

Evren Yalkın’ın çocukken tanıdığı Ali olduğunu öğrenen Timur, Evren ile büyük bir hesaplaşma eşiğinde.

Bahar için tüm hastane seferber olmuştur. Evren ve Timur’un donör olması uygun görülürken Bahar; Timur’u donör seçerek Evren’in ameliyatta doktoru olarak bulunmasını ister.

Ameliyat sırasında Timur Yavuzoğlu’nun tansiyonu düşerek nabzı durur ve dizinin son sahnesinde “Ölüm bizi ayırıncaya kadar” sözleri yer alır.

BAHAR TİMUR YAVUZOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Boşanma aşamasında olduğu karısına donör olarak ciğerini vermeyi kabul eden Timur Yavuzoğlu’nun ameliyat sırasında nabzı durur. Timur’un ölüp ölmeyeceğine dair bilgi ise gelecek sezona kaldı.

BAHAR'IN ORİJİNALİNDE TİMUR ÖLÜYOR MU?

Bahar dizisinin orijinalinde de Timur'un yerinde olan karakterin ölmediği gözükmekte. Ancak Türk yapımı versiyonuyla bazı konularda ayrıştığını görmezden gelemeyiz.

DOKTOR CHA'DA NELER OLUYOR?

Doktor Cha, Kim Byung-chul, Myung Se-bin ve Min Woo-hyuk ile birlikte başrolde Uhm Jung-hwa'nın oynadığı 2023 Güney Koreli bir televizyon dizisi.

15 Nisan - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında JTBC'de yayınlandı ve 16 bölüm sürdü.

Ayrıca Güney Kore'de TVING'de ve belirli bölgelerde Netflix'te akış için de mevcut.

Doktor Cha'da Uhm Jung Hwa, son bölümde Kim Byung Chul'dan boşandıktan sonra doktor olma hayalini gerçekleştirdi.

4 Haziran'da yayınlanan JTBC'nin Sat-Sun bölümünde Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) Seo In Ho'dan (Kim Byung Chul) karaciğer nakli aldı.

Dizide ölen olmadı.

Ancak Kore yapımının sadece 16 bölüm sürdüğünü unutmamak gerekir.