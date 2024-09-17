Bahçelievler'de elektrik kesintisi 17.00'de sona erecek

17 Eylül 2024 14:15 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:20

Bugün İstanbul'da birkaç ilçede elektrik arızası çalışmaları yürütülüyor. 17 Eylül günü Bahçelievler elektrik kesintisinin saat kaçta sona ereceği ise BEDAŞ sitesinden paylaşıldı.

Kocaeli Gebze, Gölcük ve Kartepe'de elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek

Kocaeli Gebze, Gölcük ve Kartepe'de elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek

BEDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiler aracılığıyla gün için elektrik kesintisinin hangi sokaklarda olacağı ve ne zaman sonlanacağını öğrenebiliyoruz.

Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan arıza çalışmalarının saati netleşti.

BAHÇELİEVLER​'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

17 Eylül günü meydana gelen kesinti MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ​ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sokaklarınd 17.00'ye kadar devam edecek.

MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MERCAN, MESUT, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ, YAVUZ 2, YEŞİLIRMAK, ŞENLİK sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AŞİYAN, HACIALİ, KAMER, MENTEŞE, MİMAR SİNAN, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ŞENER sokaklarında ise 13.00'te sonlandı.

CUMHURİYET​ mah BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, MOLLA, SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CEM SULTAN, CEYLAN, CİVELEK, MEHTAP, MERCAN, MIZRAK, ORTAÇ, SOĞANLI, SULTAN, ÇİMEN bölgelerindeki arıza çalışmaları 14.00'te sona erecek.

BAHÇELİEVLER'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Bugün meydana gelen kesinti MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, BEYZADE, BİZİM, CESUR, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MELTEM, MERCAN, MERT, MESUT, MESİRE, MUDANYA, MİMAR SİNAN, OTAĞ, SAKIP SABANCI, SAKIZ, SEVİL, ULUGAZİ, URBAN, YAVUZ 2, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., ŞENLİK sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, AYGÜL, BAYRAKLI, BULUT, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, EŞREFPAŞA, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, KAMİLPAŞA, KOCA YUSUF, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, MARMARA, MİMAR SİNAN, NALDÖKEN, NARLIDERE, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, OSMANLI, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU, ÇERKEZ, ÖĞRETMENLER, İSLAMBEYLİ sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AZİZLER, AŞİYAN, CAHİT SITKI TARANCI, GÜR, HACIALİ, HALİDE EDİP ADIVAR, KAMER, KAYA 2, KIBRIS, MENTEŞE, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAYLA DEMET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAR 1, ÖZÇELİK, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ, ŞENER sokaklarını kapsarken 17.00 itibarıyla sona erecek.