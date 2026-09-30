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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:54

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

TFF bahis listesi, tam isim listesi olarak açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bahis oynayan yöneticiler isim listesi merak edildi. TFF tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev yapan ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen isimlerin dosyaları, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bahis oynayan yöneticiler kimler, TFF bahis listesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor’dan kimler var? İşte Bahis oynayan yöneticiler listesi…

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 TGRT Haber
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Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:54

, son 5 yıl içerisinde kulüplerde idareci olarak görev yapan isimlere yönelik bahis soruşturması kapsamında yeni disiplin sevklerini açıkladı. 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen isimler arasında Süper Lig'in 4 büyük kulübünde görev yapmış yöneticiler de bulunuyor. Bahis oynayan yöneticiler tam liste TFF tarafından açıklandı. , , , bahis oynayan yöneticiler kimler? İşte detaylar…

BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLERİ KİMLER?

TFF'nin resmi duyurusuna göre, soruşturma kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev yapan ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin dosyaları PFDK'ya gönderildi. Sevklerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

4 büyük kulüp özelinde açıklanan listede Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim yer aldı. TFF'nin duyurusunda yer alan isimler arasında kulüplerde farklı dönemlerde idarecilik görevlerinde bulunan kişiler bulunurken, sevk işlemlerinin bahis soruşturması kapsamında yapıldığı belirtildi.

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

GALATASARAY BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

TFF tarafından açıklanan sevk listesinde Galatasaray'dan 5 isim yer aldı. Federasyonun duyurusuna göre listede yer alan isimler şöyledir:

  • Emir Aral
  • Özgür Işıtan Gün
  • Ali Yüce
  • Maruf Güneş
  • Hüseyin Ural Aküzüm

5 isim de bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

FENERBAHÇE BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

Fenerbahçe'den ise 3 isim TFF'nin bahis soruşturması kapsamında yayımladığı listede yer aldı. Federasyonun açıkladığı isimler şöyledir:

  • Eren Ali Dişli
  • Bekir İrdem
  • Erdem Sezer

TFF'nin resmi duyurusunda Fenerbahçe'den listede yer alan kişilerin de 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

BEŞİKTAŞ BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

Beşiktaş'tan TFF'nin açıkladığı bahis soruşturması listesine 10 isim dahil edildi. Listede yer alan isimler şöyledir:

  • Tarkan Ser
  • Kerem Gürel
  • Fırat Fidan
  • Miraç İltuğ Sungur
  • Kadir Kılıç
  • Mustafa Mollaoğlu
  • Hakan Daltaban
  • İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
  • Enis Ulusoy
  • Serhan Çetinsaya

Federasyon, Beşiktaş'tan sevk edilen isimlerin dosyalarının da PFDK'ya gönderildiğini açıkladı. TFF'nin duyurusunda, sevk kararının Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli şekilde uygulandığı belirtildi.

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

TRABZONSPOR BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

Trabzonspor, açıklanan listede 13 isimle en fazla yöneticinin yer aldığı bir diğer kulüp oldu. TFF'nin duyurusunda Trabzonspor'dan yer alan isimler şöyledir:

  • Yalçın Orhan
  • Zeyyat Kafkas
  • Murat İskender
  • Kemal Ertürk
  • Taner Fikret Saral
  • Lokman Sadıklar
  • Şenol Kaynar
  • Ertuğrul Doğan
  • Abdulkadir Ferda Başkan
  • Semih Hekimoğlu
  • Derviş Köz
  • İbrahim Şahinkaya
  • Ceyhun Eskici
Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

---

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

---

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

---

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

---

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

---

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

---

Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

 

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#galatasaray
#fenerbahçe
#Beşiktaş
#trabzonspor
#türkiye futbol federasyonu
#Aktüel
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