Bahis oynayan yöneticiler isim listesi! (TAM LİSTE) GS, FB, BJK, TS bahis listesi kimler var?

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yıl içerisinde kulüplerde idareci olarak görev yapan isimlere yönelik bahis soruşturması kapsamında yeni disiplin sevklerini açıkladı. 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen isimler arasında Süper Lig'in 4 büyük kulübünde görev yapmış yöneticiler de bulunuyor. Bahis oynayan yöneticiler tam liste TFF tarafından açıklandı. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bahis oynayan yöneticiler kimler? İşte detaylar…

BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLERİ KİMLER?

TFF'nin resmi duyurusuna göre, soruşturma kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev yapan ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin dosyaları PFDK'ya gönderildi. Sevklerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

4 büyük kulüp özelinde açıklanan listede Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim yer aldı. TFF'nin duyurusunda yer alan isimler arasında kulüplerde farklı dönemlerde idarecilik görevlerinde bulunan kişiler bulunurken, sevk işlemlerinin bahis soruşturması kapsamında yapıldığı belirtildi.

GALATASARAY BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

TFF tarafından açıklanan sevk listesinde Galatasaray'dan 5 isim yer aldı. Federasyonun duyurusuna göre listede yer alan isimler şöyledir:

Emir Aral

Özgür Işıtan Gün

Ali Yüce

Maruf Güneş

Hüseyin Ural Aküzüm

5 isim de bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

Fenerbahçe'den ise 3 isim TFF'nin bahis soruşturması kapsamında yayımladığı listede yer aldı. Federasyonun açıkladığı isimler şöyledir:

Eren Ali Dişli

Bekir İrdem

Erdem Sezer

TFF'nin resmi duyurusunda Fenerbahçe'den listede yer alan kişilerin de 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

Beşiktaş'tan TFF'nin açıkladığı bahis soruşturması listesine 10 isim dahil edildi. Listede yer alan isimler şöyledir:

Tarkan Ser

Kerem Gürel

Fırat Fidan

Miraç İltuğ Sungur

Kadir Kılıç

Mustafa Mollaoğlu

Hakan Daltaban

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu

Enis Ulusoy

Serhan Çetinsaya

Federasyon, Beşiktaş'tan sevk edilen isimlerin dosyalarının da PFDK'ya gönderildiğini açıkladı. TFF'nin duyurusunda, sevk kararının Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli şekilde uygulandığı belirtildi.

TRABZONSPOR BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER LİSTESİ

Trabzonspor, açıklanan listede 13 isimle en fazla yöneticinin yer aldığı bir diğer kulüp oldu. TFF'nin duyurusunda Trabzonspor'dan yer alan isimler şöyledir:

Yalçın Orhan

Zeyyat Kafkas

Murat İskender

Kemal Ertürk

Taner Fikret Saral

Lokman Sadıklar

Şenol Kaynar

Ertuğrul Doğan

Abdulkadir Ferda Başkan

Semih Hekimoğlu

Derviş Köz

İbrahim Şahinkaya

Ceyhun Eskici

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