Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya kimler sevk edildi? 510 kişi tam isim listesi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis incelemesi kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı belirlenen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye gönderilmesine karar verilmiştir." denildi.

510 KİŞİ TAM İSİM LİSTESİ

İşte PDFK'ya sevk edilenler...

1 - Abdulgafur Sak

2 - Abdulhalim Bilden

3 - Abdulkadir Sezer

4 - Abdulkadir Yalvaç

5 - Abdullah Akay

6 - Abdullah Tarık Dikmen

7 - Abdullah Ürek

8 - Abdullah Yener İnce

9 - Abdulrahim Karahan

10 - Abdurrahman Efe

11 - Abdurrahman Kandemir

12 - Adem Kalın

13 - Adem Tepealan

14 - Ahmet Anıl

15 - Ahmet Atacan Kaya

16 - Ahmet Cengizhan Ulucan

17 - Ahmet Çakır

18 - Ahmet Ertek

19 - Ahmet Furkan Yakan

20 - Ahmet Furkan Yürük

21 - Ahmet Gören

22 - Ahmet Selahattin Pazarlı

23 - Ahmet Tarlac

24 - Ahmet Torlak

25 - Ali Cem Kaymaj

26 - Ali Çetin

27 - Ali Engeloğlu

28 - Ali Gassaloğlu

29 - Ali Gök

30 - Ali Muharrem Erzurum

31 - Ali Özdemir

32 - Ali Savaş Babat

33 - Ali Taşpınar

34 - Alihan Özay

35 - Anıl Kılıç

36 - Arda Çınar

37 - Arda Şimşek

38 - Artun Kırmızıoğlu

39 - Asker İlker Ay

40 - Atakan Gürgan

41 - Atakan Nazaroğlu

42 - Atalay Dostugür

43 - Aydın Balcı

44 - Aydın Kal

45 - Ayhan Kara

46 - Aykut Ademir

47 - Aykut Durmaz

48 - Aytekin Aydın

49 - Aytuğ Işık

50 - Aziz Can Çevik

51 - Bahadır Kaygusuz

52 - Barış Güven

53 - Barış Aydın

54 - Barış Çelebi

55 - Barış Kurtgöz

56 - Başar Yöngel

57 - Batuhan Erkan

58 - Batuhan Özdemir

59 - Batuhan Ünal Şimşek

60 - Baver Yazıcı

61 - Bayram Arın

62 - Bayram Saygılı

63 - Bayram Ülker

64 - Beraat Tungut

65 - Berdan İlen

66 - Berk Ersen

67 - Berk Gezer

68 - Berk Işıkol

69 - Berkan Aslan

70 - Berkay Cengiz

71 - Berkay Karslı

72 - Berkay Üstündağ

73 - Berke Çalıkoğlu

74 - Beyhan Demirci

75 - Bilal Okçu

76 - Bilal Tuncel

77 - Bilgehan Alp Memiş

78 - Bora Kaya

79 - Buğra Sarp

80 - Burak Özdemir

81 - Burak Ulukaya

82 - Burak Atasoy

83 - Burak Can Cantürk

84 - Burak Çimen

85 - Burak Kılınç

86 - Burak Kütükkıran

87 - Burak Subaşı

88 - Burak Yusuf Demir

89 - Burhan Samet Apaydı

90 - Burhan Sucu

91 - Bülent Ece

92 - Bülent Karkuş

93 - Bünyamin Enes İnal

94 - Can Güler

95 - Can Yüksel

96 - Canalp Mandacı

97 - Canpolat Selçuk

98 - Cem Erol

99 - Cem Yılmaz

100 - Cemal Karakaya

101 - Cengiz Kaya

102 - Cengiz Kazdal

103 - Cengiz Toprak

104 - Cenk Özyılmaz

105 - Cihan Aykut

106 - Cihan Birinci

107 - Cihangir Yılmaz

108 - Coşkun Bayram

109 - Cumali Namlı







110 - Çağatay Kaşıkcı







111 - Çağlar Kutlu







112 - Çağlayan Cücen







113 - Çetin Adil Erken







114 - Davut Kilvan







115 - Demir Ali Başkan







116 - Demirhan Eren







117 - Deniz Karayel







118 - Deniz Kömürcü







119 - Deniz Satılmış







120 - Derda Vatansever







121 - Derya Önal







122 - Dila Akdemir







123 - Dursun Işık







124 - Ebubekir Arık







125 - Ecevit Aktaş

126 - Ekrem Geldegül

127 - Emin Kars

128 - Emir Ateşdağlı

129 - Emirhan Okur

130 - Emirhan Türkeri

131 - Emrah İşbilir

132 - Emrah Urtekin

133 - Emre Fettahoğlu

134 - Emre Akyol

135 - Emre Batuhan Akca







136 - Emre Gökçe







137 - Emre Gürkan Kurt







138 - Emre Şengil







139 - Emre Taşcı







140 - Emre Uçar







141 - Emre Yeşil







142 - Emrullah Ağralı







143 - Ender Topaloğlu







144 - Enes Gül







145 - Enes Kars







146 - Enes Nalbant







147 - Eralp Atay







148 - Eray Ulu







149 - Ercan Özdemir







150 - Ercan Öztürk







151 - Ercan Yılmaz







152 - Erdal Özakan







153 - Erdem Özyeşil







154 - Erdinç Özdemir







155 - Eren Akın







156 - Eren Can Eser







157 - Eren Sarıgül







158 - Eren Sarım

159 - Ergülü Altunkaya

160 - Erhan Günel

161 - Erhan Sulukan

162 - Erkan Akın

163 - Erkan Kahraman

164 - Erkan Varlı

165 - Erkan Yılmaz

166 - Erkin Çaka

167 - Ersin Öktem

168 - Erşan Soğancı

169 - Ertaş Şimşek

170 - Ertuğrul Yurdagül

171 - Evrim Zincidi

172 - Eyüp Emre Yeşiller

173 - Eyüp Güler

174 - Faruk Pektaş







175 - Fatih Ayhan







176 - Fatih Burak Bay







177 - Fatih İnal







178 - Fatih Nar







179 - Fatih Özdemir







180 - Fatih Şaban Yılmaz







181 - Fatih Tobakçal







182 - Fehmi Atay







183 - Ferdi Selek







184 - Ferhat Boz







185 - Ferhat Gökaşar







186 - Ferhat Taş







187 - Ferhat Yanç







188 - Fethi Fıstıkcı







189 - Feyyaz Ayhan Sezen







190 - Fırat Günay







191 - Fırat Soğuk







192 - Fırat Yıldırım







193 - Fuat Merdane







194 - Furkan Yurtcu







195 - Furkan Çelebi







196 - Furkan Güzel







197 - Furkan Kuru







198 - Furkan Özkan







199 - Galip Küçükgenç







200 - Galip Tolga Ertürk







201 - Gamze Özdeveci







202 - Garip Bozoğlan







203 - Gezgin Öztürk







204 - Gizem Ersoy







205 - Gökberk Usanmaz







206 - Gökhan Yıldırım







207 - Gökhan Ayar







208 - Gökhan Engin







209 - Gökhan Özhan







210 - Gökhan Tokcan







211 - Gültekin Topuz







212 - Gürbey Kahveci







213 - Gürkan Çelik







214 - Hakan Çelebi







215 - Hakan Güney







216 - Hakan Küçük







217 - Hakan Tekin







218 - Hakkı Aytaç







219 - Haldun Bayrak







220 - Halil Boran Çiftlik







221 - Halil Yıldırım







222 - Hamza Karakılıç







223 - Harun Dobruca







224 - Hasan Alaş







225 - Hasan Ayvat







226 - Hasan Hartuç







227 - Hasan Hüseyin Küçük







228 - Hasan Karahan







229 - Hasan Sandal







230 - Hasan Yıldız

231 - Hatice Özlem Okka

232 - Haydar Yılmaz

233 - Hıdır Can Koyun

234 - Hidayet Deniz Çınar

235 - Hikmet Bilgin

236 - Hulusi Coşkun

237 - Hüseyin Dora

238 - Hüseyin Günaydın

239 - Hüseyin Kurnaz

240 - Hüseyin Önal

241 - Hüseyin Öresin

242 - İlyas Gökhan Günaydın

243 - İbrahim Can Sürer

244 - İbrahim Emirleroğlu

245 - İbrahim Eren

246 - İbrahim Ethem İraz

247 - İlhan Demir

248 - İlhan Yürüker

249 - İlyas Ergün

250 - İlyas Fidan

251 - İrem Bahar

252 - İrfan Korkmaz

253 - İsa Anamas

254 - İsa Zeyrek

255 - İsmail Çalık

256 - İsmail Ergün

257 - İsmail Erman Büyükgök

258 - İsmail Gökdemir

259 - İsmail Mert Cangüven

260 - İsmail Üstün

261 - İzzet Pekcan

262 - Kaan Baydak

263 - Kaan Özensoy

264 - Kadir Beşiktaş

265 - Kadir Can Tuncel

266 - Kadir Yağız

267 - Kazım Bayram

268 - Kazım Emre Çağan

269 - Kemal Erol

270 - Kemal Özbek

271 - Kenan Yalçın

272 - Kerim Çakmakçı

273 - Kıvanç Büyğkesen

274 - Koray Akyüz

275 - Kutay Caner

276 - Kutlu Akbaş

277 - Kürşat Yarar

278 - Latif Gülpınar

279 - Levent Ersoy

280 - Levent Özkan

281 - Lezgin San

282 - Mahmut Bolat

283 - Mahmut Çalış

284 - Mahmut Uğur Çilkız

285 - Maria Kasar

286 - Mehmet Bulut Demircan

287 - Mehmet Can Otay

288 - Mehmet Can Savcı

289 - Mehmet Can Şentürk

290 - Mehmet Emin Göktaş

291 - Mehmet Emre Çalışkan

292 - Mehmet Ergel

293 - Mehmet Kamuran Polat

294 - Mehmet Kocaman

295 - Mehmet Mustafa Oruçoğlu

296 - Mehmet Nail Özer

297 - Mehmet Olgun

298 - Mehmet Öz

299 - Mehmet Rahmi Alpözgen

300 - Mehmet Sedat Güzel

301 - Mehmet Sülün

302 - Mehmet Tosun

303 - Mehmet Vergili

304 - Mehmet Yıldız

305 - Mehmet Yiğit

306 - Mehmet Zeki Yakut

307 - Melih Biçer

308 - Mert Irmak

309 - Mert Meral

310 - Mert Merdin

311 - Mert Ulu

312 - Mertcan Püskül

313 - Mertcan Taktekin

314 - Mestan Hüseyin Çilekçi

315 - Mesut Engin Korkusuz

316 - Mesut Eroğlu

317 - Mesut Şahintürk

318 - Metin Özdemir

319 - Metin Yaktı

320 - Mevlüt Engin

321 - Muammer Gögce

322 - Muas Sefkan İşlek

323 - Muhammed Ali Dinç

324 - Muhammed Demirtaş

325 - Muhammed Fatih Yeniay

326 - Muhammed Furkan Karadeniz

327 - Muhammed Sadık Seferoğlu

328 - Muhammet Can329 - Muhammet Say

330 - Muharrem Kocaman

331 - Muharrem Sönmez

332 - Muharrem Uğur Yavuz

333 - Murat Adıgüzel

334 - Murat Ağcadağlı

335 - Murat Bozkurt

336 - Murat Çağlar Özçelik







337 - Murat Çalışkan







338 - Murat Dost

339 - Murat Şahin

340 - Murat Tekşen

341 - Murat Yamaç

342 - Mustafa Atılgan Güç

343 - Mustafa Bostancı

344 - Mustafa Cem Bozkurt

345 - Mustafa Güvercin

346 - Mustafa İşbitirici







347 - Mustafa Kağan Coşkun







348 - Mustafa Meriç







349 - Mustafa Onur Serbest







350 - Mustafa Övüş







351 - Mustafa Terzi







352 - Mustafa Ümit Can Dölek







353 - Mustafa Yiğit Soylu







354 - Mustafacan Kara







355 - Muzaffer İnan







356 - Müslüm Serhan Acar







357 - Nasır Ali Tokmak







358 - Nida Koyun







359 - Nihat Eke







360 - Numan Çaltulu







361 - Nuri Aslan







362 - Nuri Uluer







363 - Oğuz Kaan Baştuğ







364 - Oğuzhan Emre Akın







365 - Oğuzhan Kolot







366 - Oğuzhan Şimşek







367 - Oğuzhan Turkay







368 - Oktay Baş







369 - Oktay Özkan







370 - Olcay Karakaş







371 - Onur Çetiner







372 - Onur Gönül







373 - Onur Kılınç







374 - Orçun Sarıoğlu







375 - Orhan Elkan







376 - Orhan Özdemir







377 - Orhan Yıldırım







378 - Osman Birinci







379 - Osman Doğru







380 - Osman Duran







381 - Ozan Aldatmış







382 - Ozan Erbil Alicanoğlu







383 - Ozan Onur Kurt







384 - Ökkeş Çayırcı







385 - Ömer Buzbuz







386 - Ömer Çakır







387 - Ömer Emre Şenel







388 - Ömer Faruk Tütüncü







389 - Ömer Faruk Yıldırım







390 - Ömer Fidan







391 - Ömer Genç







392 - Ömer Temel







393 - Ömür Poğda







394 - Önder Bozbay







395 - Özde Ezel Oruç







396 - Özgün Evrim Peker







397 - Özgür Durgun







398 - Özgür Naç







399 - Özgür Savaş Bilgen







400 - Özgür Taka







401 - Özgür Yalçın







402 - Özkan Aktuğ







403 - Özkan Özkan







404 - Özmen Gürbüz







405 - Pelin Çete







406 - Ramazan Ebru







407 - Ramazan Emre Kılıç







408 - Ramazan Gözüküçük







409 - Raşit Şimşek







410 - Rıdvan Erdem







411 - Safa Parlak







412 - Saitnur Işık







413 - Salih Gürel Güreli







414 - Samet Can Ünal







415 - Saruhan Karaman







416 - Saygın Engin Yamçici







417 - Seçkin Şenışık







418 - Sedat Ekin







419 - Sedatcan Taşdemir







420 - Sefa Yıldıran







421 - Sefer Güreller







422 - Selçuk Gülfidan







423 - Selçuk Kara







424 - Selçuk Serbest







425 - Selim Can Akçe







426 - Selim Kayalı







427 - Semih Özdemir







428 - Semihcan Keleş







429 - Sercan Sayaral







430 - Sercan Yılmaz







431 - Serdar Atasoy







432 - Serdar İpek







433 - Serhat Özer







434 - Serhat Talaş







435 - Serkan Volkan Sarı







436 - Sertan Tavukçu







437 - Sezgin Ağun







438 - Sinan Erim







439 - Sinan Korkmaz







440 - Sinan Ummak







441 - Soner Karagülle







442 - Soner Karateke







443 - Sultan Murat Avcı







444 - Süleyman Onur Soysal







445 - Süleyman Özçakır







446 - Şahin Aktulun







447 - Şevket Kırılmış







448 - Şükrü Yiğenoğlu







449 - Taylan Karslı







450 - Taylan Özgür Cantürk







451 - Tevfik Erdem Özbilen







452 - Tolga Akyol







453 - Tolga İhsan Kaplan







454 - Tolga Karataş

455 - Tolgay Sever

456 - Tolunay Nur Uzunlar

457 - Tugay Borazan

458 - Tuncay Kurt

459 - Turgay Aktürk

460 - Turgay Cankurtaran

461 - Tüncer Yokuş

462 - Ubeydullah Küçükakçalı

463 - Ubeydullah Ongen

464 - Ufuk Küçük

465 - Uğur Deniz

466 - Uğur Duman

467 - Uğur Yıldız

468 - Uğur Zorçelik

469 - Umut Can Özcan

470 - Umut Doğan

471 - Ümit Orazali

472 - Ümmügülsüm Yılmaz

473 - Ünal Keskin

474 - Vedat İlhan

475 - Veli İdgü

476 - Veli Keskin

477 - Veli Yücel

478 - Veysi Sevim

479 - Volkan Memiş

480 - Vural Akyıldız

481 - Yasin Aşık

482 - Yasin Dağaşan

483 - Yasin Genç

484 - Yavuz Lima

485 - Yener Sadıklar

486 - Yener Usta

487 - Yıldırım Bakır

488 - Yılmaz Renksizkaya

489 - Yılmaz Şenci

490 - Yiğit Ferhat Eşbilen

491 - Yiğit Okcu

492 - Yunus Baydilek

493 - Yunus Emre Battal

494 - Yunus Eroğlu

495 - Yunus Hakan Kırtaş

496 - Yunus Özekinci

497 - Yunus Taşkın

498 - Yunus Tülek

499 - Yusuf Bakan

500 - Yusuf Mercan

501 - Yusuf Özyurt

502 - Yusuf Samuk

503 - Yusuf Yılmaz

504 - Yücel Baştürk

505 - Yücel Yılmaz

506 - Zafer Aztopal

507 - Zafer Nemutlu

508 - Zafer Yılmaz

509 - Zeynep Sırma Çabuk

510 - Zübeyr Çiçek