Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya kimler sevk edildi? 510 kişi tam isim listesi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis incelemesi kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı belirlenen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye gönderilmesine karar verilmiştir." denildi.
İşte PDFK'ya sevk edilenler...
1 - Abdulgafur Sak
2 - Abdulhalim Bilden
3 - Abdulkadir Sezer
4 - Abdulkadir Yalvaç
5 - Abdullah Akay
6 - Abdullah Tarık Dikmen
7 - Abdullah Ürek
8 - Abdullah Yener İnce
9 - Abdulrahim Karahan
10 - Abdurrahman Efe
11 - Abdurrahman Kandemir
12 - Adem Kalın
13 - Adem Tepealan
14 - Ahmet Anıl
15 - Ahmet Atacan Kaya
16 - Ahmet Cengizhan Ulucan
17 - Ahmet Çakır
18 - Ahmet Ertek
19 - Ahmet Furkan Yakan
20 - Ahmet Furkan Yürük
21 - Ahmet Gören
22 - Ahmet Selahattin Pazarlı
23 - Ahmet Tarlac
24 - Ahmet Torlak
25 - Ali Cem Kaymaj
26 - Ali Çetin
27 - Ali Engeloğlu
28 - Ali Gassaloğlu
29 - Ali Gök
30 - Ali Muharrem Erzurum
31 - Ali Özdemir
32 - Ali Savaş Babat
33 - Ali Taşpınar
34 - Alihan Özay
35 - Anıl Kılıç
36 - Arda Çınar
37 - Arda Şimşek
38 - Artun Kırmızıoğlu
39 - Asker İlker Ay
40 - Atakan Gürgan
41 - Atakan Nazaroğlu
42 - Atalay Dostugür
43 - Aydın Balcı
44 - Aydın Kal
45 - Ayhan Kara
46 - Aykut Ademir
47 - Aykut Durmaz
48 - Aytekin Aydın
49 - Aytuğ Işık
50 - Aziz Can Çevik
51 - Bahadır Kaygusuz
52 - Barış Güven
53 - Barış Aydın
54 - Barış Çelebi
55 - Barış Kurtgöz
56 - Başar Yöngel
57 - Batuhan Erkan
58 - Batuhan Özdemir
59 - Batuhan Ünal Şimşek
60 - Baver Yazıcı
61 - Bayram Arın
62 - Bayram Saygılı
63 - Bayram Ülker
64 - Beraat Tungut
65 - Berdan İlen
66 - Berk Ersen
67 - Berk Gezer
68 - Berk Işıkol
69 - Berkan Aslan
70 - Berkay Cengiz
71 - Berkay Karslı
72 - Berkay Üstündağ
73 - Berke Çalıkoğlu
74 - Beyhan Demirci
75 - Bilal Okçu
76 - Bilal Tuncel
77 - Bilgehan Alp Memiş
78 - Bora Kaya
79 - Buğra Sarp
80 - Burak Özdemir
81 - Burak Ulukaya
82 - Burak Atasoy
83 - Burak Can Cantürk
84 - Burak Çimen
85 - Burak Kılınç
86 - Burak Kütükkıran
87 - Burak Subaşı
88 - Burak Yusuf Demir
89 - Burhan Samet Apaydı
90 - Burhan Sucu
91 - Bülent Ece
92 - Bülent Karkuş
93 - Bünyamin Enes İnal
94 - Can Güler
95 - Can Yüksel
96 - Canalp Mandacı
97 - Canpolat Selçuk
98 - Cem Erol
99 - Cem Yılmaz
100 - Cemal Karakaya
101 - Cengiz Kaya
102 - Cengiz Kazdal
103 - Cengiz Toprak
104 - Cenk Özyılmaz
105 - Cihan Aykut
106 - Cihan Birinci
107 - Cihangir Yılmaz
108 - Coşkun Bayram
109 - Cumali Namlı
110 - Çağatay Kaşıkcı
111 - Çağlar Kutlu
112 - Çağlayan Cücen
113 - Çetin Adil Erken
114 - Davut Kilvan
115 - Demir Ali Başkan
116 - Demirhan Eren
117 - Deniz Karayel
118 - Deniz Kömürcü
119 - Deniz Satılmış
120 - Derda Vatansever
121 - Derya Önal
122 - Dila Akdemir
123 - Dursun Işık
124 - Ebubekir Arık
125 - Ecevit Aktaş
126 - Ekrem Geldegül
127 - Emin Kars
128 - Emir Ateşdağlı
129 - Emirhan Okur
130 - Emirhan Türkeri
131 - Emrah İşbilir
132 - Emrah Urtekin
133 - Emre Fettahoğlu
134 - Emre Akyol
135 - Emre Batuhan Akca
136 - Emre Gökçe
137 - Emre Gürkan Kurt
138 - Emre Şengil
139 - Emre Taşcı
140 - Emre Uçar
141 - Emre Yeşil
142 - Emrullah Ağralı
143 - Ender Topaloğlu
144 - Enes Gül
145 - Enes Kars
146 - Enes Nalbant
147 - Eralp Atay
148 - Eray Ulu
149 - Ercan Özdemir
150 - Ercan Öztürk
151 - Ercan Yılmaz
152 - Erdal Özakan
153 - Erdem Özyeşil
154 - Erdinç Özdemir
155 - Eren Akın
156 - Eren Can Eser
157 - Eren Sarıgül
158 - Eren Sarım
159 - Ergülü Altunkaya
160 - Erhan Günel
161 - Erhan Sulukan
162 - Erkan Akın
163 - Erkan Kahraman
164 - Erkan Varlı
165 - Erkan Yılmaz
166 - Erkin Çaka
167 - Ersin Öktem
168 - Erşan Soğancı
169 - Ertaş Şimşek
170 - Ertuğrul Yurdagül
171 - Evrim Zincidi
172 - Eyüp Emre Yeşiller
173 - Eyüp Güler
174 - Faruk Pektaş
175 - Fatih Ayhan
176 - Fatih Burak Bay
177 - Fatih İnal
178 - Fatih Nar
179 - Fatih Özdemir
180 - Fatih Şaban Yılmaz
181 - Fatih Tobakçal
182 - Fehmi Atay
183 - Ferdi Selek
184 - Ferhat Boz
185 - Ferhat Gökaşar
186 - Ferhat Taş
187 - Ferhat Yanç
188 - Fethi Fıstıkcı
189 - Feyyaz Ayhan Sezen
190 - Fırat Günay
191 - Fırat Soğuk
192 - Fırat Yıldırım
193 - Fuat Merdane
194 - Furkan Yurtcu
195 - Furkan Çelebi
196 - Furkan Güzel
197 - Furkan Kuru
198 - Furkan Özkan
199 - Galip Küçükgenç
200 - Galip Tolga Ertürk
201 - Gamze Özdeveci
202 - Garip Bozoğlan
203 - Gezgin Öztürk
204 - Gizem Ersoy
205 - Gökberk Usanmaz
206 - Gökhan Yıldırım
207 - Gökhan Ayar
208 - Gökhan Engin
209 - Gökhan Özhan
210 - Gökhan Tokcan
211 - Gültekin Topuz
212 - Gürbey Kahveci
213 - Gürkan Çelik
214 - Hakan Çelebi
215 - Hakan Güney
216 - Hakan Küçük
217 - Hakan Tekin
218 - Hakkı Aytaç
219 - Haldun Bayrak
220 - Halil Boran Çiftlik
221 - Halil Yıldırım
222 - Hamza Karakılıç
223 - Harun Dobruca
224 - Hasan Alaş
225 - Hasan Ayvat
226 - Hasan Hartuç
227 - Hasan Hüseyin Küçük
228 - Hasan Karahan
229 - Hasan Sandal
230 - Hasan Yıldız
231 - Hatice Özlem Okka
232 - Haydar Yılmaz
233 - Hıdır Can Koyun
234 - Hidayet Deniz Çınar
235 - Hikmet Bilgin
236 - Hulusi Coşkun
237 - Hüseyin Dora
238 - Hüseyin Günaydın
239 - Hüseyin Kurnaz
240 - Hüseyin Önal
241 - Hüseyin Öresin
242 - İlyas Gökhan Günaydın
243 - İbrahim Can Sürer
244 - İbrahim Emirleroğlu
245 - İbrahim Eren
246 - İbrahim Ethem İraz
247 - İlhan Demir
248 - İlhan Yürüker
249 - İlyas Ergün
250 - İlyas Fidan
251 - İrem Bahar
252 - İrfan Korkmaz
253 - İsa Anamas
254 - İsa Zeyrek
255 - İsmail Çalık
256 - İsmail Ergün
257 - İsmail Erman Büyükgök
258 - İsmail Gökdemir
259 - İsmail Mert Cangüven
260 - İsmail Üstün
261 - İzzet Pekcan
262 - Kaan Baydak
263 - Kaan Özensoy
264 - Kadir Beşiktaş
265 - Kadir Can Tuncel
266 - Kadir Yağız
267 - Kazım Bayram
268 - Kazım Emre Çağan
269 - Kemal Erol
270 - Kemal Özbek
271 - Kenan Yalçın
272 - Kerim Çakmakçı
273 - Kıvanç Büyğkesen
274 - Koray Akyüz
275 - Kutay Caner
276 - Kutlu Akbaş
277 - Kürşat Yarar
278 - Latif Gülpınar
279 - Levent Ersoy
280 - Levent Özkan
281 - Lezgin San
282 - Mahmut Bolat
283 - Mahmut Çalış
284 - Mahmut Uğur Çilkız
285 - Maria Kasar
286 - Mehmet Bulut Demircan
287 - Mehmet Can Otay
288 - Mehmet Can Savcı
289 - Mehmet Can Şentürk
290 - Mehmet Emin Göktaş
291 - Mehmet Emre Çalışkan
292 - Mehmet Ergel
293 - Mehmet Kamuran Polat
294 - Mehmet Kocaman
295 - Mehmet Mustafa Oruçoğlu
296 - Mehmet Nail Özer
297 - Mehmet Olgun
298 - Mehmet Öz
299 - Mehmet Rahmi Alpözgen
300 - Mehmet Sedat Güzel
301 - Mehmet Sülün
302 - Mehmet Tosun
303 - Mehmet Vergili
304 - Mehmet Yıldız
305 - Mehmet Yiğit
306 - Mehmet Zeki Yakut
307 - Melih Biçer
308 - Mert Irmak
309 - Mert Meral
310 - Mert Merdin
311 - Mert Ulu
312 - Mertcan Püskül
313 - Mertcan Taktekin
314 - Mestan Hüseyin Çilekçi
315 - Mesut Engin Korkusuz
316 - Mesut Eroğlu
317 - Mesut Şahintürk
318 - Metin Özdemir
319 - Metin Yaktı
320 - Mevlüt Engin
321 - Muammer Gögce
322 - Muas Sefkan İşlek
323 - Muhammed Ali Dinç
324 - Muhammed Demirtaş
325 - Muhammed Fatih Yeniay
326 - Muhammed Furkan Karadeniz
327 - Muhammed Sadık Seferoğlu
328 - Muhammet Can329 - Muhammet Say
330 - Muharrem Kocaman
331 - Muharrem Sönmez
332 - Muharrem Uğur Yavuz
333 - Murat Adıgüzel
334 - Murat Ağcadağlı
335 - Murat Bozkurt
336 - Murat Çağlar Özçelik
337 - Murat Çalışkan
338 - Murat Dost
339 - Murat Şahin
340 - Murat Tekşen
341 - Murat Yamaç
342 - Mustafa Atılgan Güç
343 - Mustafa Bostancı
344 - Mustafa Cem Bozkurt
345 - Mustafa Güvercin
346 - Mustafa İşbitirici
347 - Mustafa Kağan Coşkun
348 - Mustafa Meriç
349 - Mustafa Onur Serbest
350 - Mustafa Övüş
351 - Mustafa Terzi
352 - Mustafa Ümit Can Dölek
353 - Mustafa Yiğit Soylu
354 - Mustafacan Kara
355 - Muzaffer İnan
356 - Müslüm Serhan Acar
357 - Nasır Ali Tokmak
358 - Nida Koyun
359 - Nihat Eke
360 - Numan Çaltulu
361 - Nuri Aslan
362 - Nuri Uluer
363 - Oğuz Kaan Baştuğ
364 - Oğuzhan Emre Akın
365 - Oğuzhan Kolot
366 - Oğuzhan Şimşek
367 - Oğuzhan Turkay
368 - Oktay Baş
369 - Oktay Özkan
370 - Olcay Karakaş
371 - Onur Çetiner
372 - Onur Gönül
373 - Onur Kılınç
374 - Orçun Sarıoğlu
375 - Orhan Elkan
376 - Orhan Özdemir
377 - Orhan Yıldırım
378 - Osman Birinci
379 - Osman Doğru
380 - Osman Duran
381 - Ozan Aldatmış
382 - Ozan Erbil Alicanoğlu
383 - Ozan Onur Kurt
384 - Ökkeş Çayırcı
385 - Ömer Buzbuz
386 - Ömer Çakır
387 - Ömer Emre Şenel
388 - Ömer Faruk Tütüncü
389 - Ömer Faruk Yıldırım
390 - Ömer Fidan
391 - Ömer Genç
392 - Ömer Temel
393 - Ömür Poğda
394 - Önder Bozbay
395 - Özde Ezel Oruç
396 - Özgün Evrim Peker
397 - Özgür Durgun
398 - Özgür Naç
399 - Özgür Savaş Bilgen
400 - Özgür Taka
401 - Özgür Yalçın
402 - Özkan Aktuğ
403 - Özkan Özkan
404 - Özmen Gürbüz
405 - Pelin Çete
406 - Ramazan Ebru
407 - Ramazan Emre Kılıç
408 - Ramazan Gözüküçük
409 - Raşit Şimşek
410 - Rıdvan Erdem
411 - Safa Parlak
412 - Saitnur Işık
413 - Salih Gürel Güreli
414 - Samet Can Ünal
415 - Saruhan Karaman
416 - Saygın Engin Yamçici
417 - Seçkin Şenışık
418 - Sedat Ekin
419 - Sedatcan Taşdemir
420 - Sefa Yıldıran
421 - Sefer Güreller
422 - Selçuk Gülfidan
423 - Selçuk Kara
424 - Selçuk Serbest
425 - Selim Can Akçe
426 - Selim Kayalı
427 - Semih Özdemir
428 - Semihcan Keleş
429 - Sercan Sayaral
430 - Sercan Yılmaz
431 - Serdar Atasoy
432 - Serdar İpek
433 - Serhat Özer
434 - Serhat Talaş
435 - Serkan Volkan Sarı
436 - Sertan Tavukçu
437 - Sezgin Ağun
438 - Sinan Erim
439 - Sinan Korkmaz
440 - Sinan Ummak
441 - Soner Karagülle
442 - Soner Karateke
443 - Sultan Murat Avcı
444 - Süleyman Onur Soysal
445 - Süleyman Özçakır
446 - Şahin Aktulun
447 - Şevket Kırılmış
448 - Şükrü Yiğenoğlu
449 - Taylan Karslı
450 - Taylan Özgür Cantürk
451 - Tevfik Erdem Özbilen
452 - Tolga Akyol
453 - Tolga İhsan Kaplan
454 - Tolga Karataş
455 - Tolgay Sever
456 - Tolunay Nur Uzunlar
457 - Tugay Borazan
458 - Tuncay Kurt
459 - Turgay Aktürk
460 - Turgay Cankurtaran
461 - Tüncer Yokuş
462 - Ubeydullah Küçükakçalı
463 - Ubeydullah Ongen
464 - Ufuk Küçük
465 - Uğur Deniz
466 - Uğur Duman
467 - Uğur Yıldız
468 - Uğur Zorçelik
469 - Umut Can Özcan
470 - Umut Doğan
471 - Ümit Orazali
472 - Ümmügülsüm Yılmaz
473 - Ünal Keskin
474 - Vedat İlhan
475 - Veli İdgü
476 - Veli Keskin
477 - Veli Yücel
478 - Veysi Sevim
479 - Volkan Memiş
480 - Vural Akyıldız
481 - Yasin Aşık
482 - Yasin Dağaşan
483 - Yasin Genç
484 - Yavuz Lima
485 - Yener Sadıklar
486 - Yener Usta
487 - Yıldırım Bakır
488 - Yılmaz Renksizkaya
489 - Yılmaz Şenci
490 - Yiğit Ferhat Eşbilen
491 - Yiğit Okcu
492 - Yunus Baydilek
493 - Yunus Emre Battal
494 - Yunus Eroğlu
495 - Yunus Hakan Kırtaş
496 - Yunus Özekinci
497 - Yunus Taşkın
498 - Yunus Tülek
499 - Yusuf Bakan
500 - Yusuf Mercan
501 - Yusuf Özyurt
502 - Yusuf Samuk
503 - Yusuf Yılmaz
504 - Yücel Baştürk
505 - Yücel Yılmaz
506 - Zafer Aztopal
507 - Zafer Nemutlu
508 - Zafer Yılmaz
509 - Zeynep Sırma Çabuk
510 - Zübeyr Çiçek