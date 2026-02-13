Menü Kapat
Google Play App Store
16°
Editor
 Erdem Avsar

Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya kimler sevk edildi? 510 kişi tam isim listesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis incelemesi kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapmış 510 personeli (doktor, masör, tercüman vb.) tedbirli olarak PFDK'ye gönderdi. Peki, Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya kimler iletildi?

Haberi Paylaş
Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya kimler sevk edildi? 510 kişi tam isim listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
00:21
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
00:21

'ndan yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis incelemesi kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı belirlenen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ye gönderilmesine karar verilmiştir." denildi.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya kimler sevk edildi? 510 kişi tam isim listesi

510 KİŞİ TAM İSİM LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis incelemesi kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı belirlenen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye gönderilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte PDFK'ya sevk edilenler...

1 - Abdulgafur Sak

2 - Abdulhalim Bilden

3 - Abdulkadir Sezer

4 - Abdulkadir Yalvaç

5 - Abdullah Akay

6 - Abdullah Tarık Dikmen

7 - Abdullah Ürek

8 - Abdullah Yener İnce

9 - Abdulrahim Karahan

10 - Abdurrahman Efe

11 - Abdurrahman Kandemir

12 - Adem Kalın

13 - Adem Tepealan

14 - Ahmet Anıl

15 - Ahmet Atacan Kaya

16 - Ahmet Cengizhan Ulucan

17 - Ahmet Çakır

18 - Ahmet Ertek

19 - Ahmet Furkan Yakan

20 - Ahmet Furkan Yürük

21 - Ahmet Gören

22 - Ahmet Selahattin Pazarlı

23 - Ahmet Tarlac

24 - Ahmet Torlak

25 - Ali Cem Kaymaj

26 - Ali Çetin

27 - Ali Engeloğlu

28 - Ali Gassaloğlu

29 - Ali Gök

30 - Ali Muharrem Erzurum

31 - Ali Özdemir

32 - Ali Savaş Babat

33 - Ali Taşpınar

34 - Alihan Özay

35 - Anıl Kılıç

36 - Arda Çınar

37 - Arda Şimşek

38 - Artun Kırmızıoğlu

39 - Asker İlker Ay

40 - Atakan Gürgan

41 - Atakan Nazaroğlu

42 - Atalay Dostugür

43 - Aydın Balcı

44 - Aydın Kal

45 - Ayhan Kara

46 - Aykut Ademir

47 - Aykut Durmaz

48 - Aytekin Aydın

49 - Aytuğ Işık

50 - Aziz Can Çevik

51 - Bahadır Kaygusuz

52 - Barış Güven

53 - Barış Aydın

54 - Barış Çelebi

55 - Barış Kurtgöz

56 - Başar Yöngel

57 - Batuhan Erkan

58 - Batuhan Özdemir

59 - Batuhan Ünal Şimşek

60 - Baver Yazıcı

61 - Bayram Arın

62 - Bayram Saygılı

63 - Bayram Ülker

64 - Beraat Tungut

65 - Berdan İlen

66 - Berk Ersen

67 - Berk Gezer

68 - Berk Işıkol

69 - Berkan Aslan

70 - Berkay Cengiz

71 - Berkay Karslı

72 - Berkay Üstündağ

73 - Berke Çalıkoğlu

74 - Beyhan Demirci

75 - Bilal Okçu

76 - Bilal Tuncel

77 - Bilgehan Alp Memiş

78 - Bora Kaya

79 - Buğra Sarp

80 - Burak Özdemir

81 - Burak Ulukaya

82 - Burak Atasoy

83 - Burak Can Cantürk

84 - Burak Çimen

85 - Burak Kılınç

86 - Burak Kütükkıran

87 - Burak Subaşı

88 - Burak Yusuf Demir

89 - Burhan Samet Apaydı

90 - Burhan Sucu

91 - Bülent Ece

92 - Bülent Karkuş

93 - Bünyamin Enes İnal

94 - Can Güler

95 - Can Yüksel

96 - Canalp Mandacı

97 - Canpolat Selçuk

98 - Cem Erol

99 - Cem Yılmaz

100 - Cemal Karakaya

101 - Cengiz Kaya

102 - Cengiz Kazdal

103 - Cengiz Toprak

104 - Cenk Özyılmaz

105 - Cihan Aykut

106 - Cihan Birinci

107 - Cihangir Yılmaz

108 - Coşkun Bayram

109 - Cumali Namlı



110 - Çağatay Kaşıkcı



111 - Çağlar Kutlu



112 - Çağlayan Cücen



113 - Çetin Adil Erken



114 - Davut Kilvan



115 - Demir Ali Başkan



116 - Demirhan Eren



117 - Deniz Karayel



118 - Deniz Kömürcü



119 - Deniz Satılmış



120 - Derda Vatansever



121 - Derya Önal



122 - Dila Akdemir



123 - Dursun Işık



124 - Ebubekir Arık



125 - Ecevit Aktaş

126 - Ekrem Geldegül

127 - Emin Kars

128 - Emir Ateşdağlı

129 - Emirhan Okur

130 - Emirhan Türkeri

131 - Emrah İşbilir

132 - Emrah Urtekin

133 - Emre Fettahoğlu

134 - Emre Akyol

135 - Emre Batuhan Akca



136 - Emre Gökçe



137 - Emre Gürkan Kurt



138 - Emre Şengil



139 - Emre Taşcı



140 - Emre Uçar



141 - Emre Yeşil



142 - Emrullah Ağralı



143 - Ender Topaloğlu



144 - Enes Gül



145 - Enes Kars



146 - Enes Nalbant



147 - Eralp Atay



148 - Eray Ulu



149 - Ercan Özdemir



150 - Ercan Öztürk



151 - Ercan Yılmaz



152 - Erdal Özakan



153 - Erdem Özyeşil



154 - Erdinç Özdemir



155 - Eren Akın



156 - Eren Can Eser



157 - Eren Sarıgül



158 - Eren Sarım

159 - Ergülü Altunkaya

160 - Erhan Günel

161 - Erhan Sulukan

162 - Erkan Akın

163 - Erkan Kahraman

164 - Erkan Varlı

165 - Erkan Yılmaz

166 - Erkin Çaka

167 - Ersin Öktem

168 - Erşan Soğancı

169 - Ertaş Şimşek

170 - Ertuğrul Yurdagül

171 - Evrim Zincidi

172 - Eyüp Emre Yeşiller

173 - Eyüp Güler

174 - Faruk Pektaş



175 - Fatih Ayhan



176 - Fatih Burak Bay



177 - Fatih İnal



178 - Fatih Nar



179 - Fatih Özdemir



180 - Fatih Şaban Yılmaz



181 - Fatih Tobakçal



182 - Fehmi Atay



183 - Ferdi Selek



184 - Ferhat Boz



185 - Ferhat Gökaşar



186 - Ferhat Taş



187 - Ferhat Yanç



188 - Fethi Fıstıkcı



189 - Feyyaz Ayhan Sezen



190 - Fırat Günay



191 - Fırat Soğuk



192 - Fırat Yıldırım



193 - Fuat Merdane



194 - Furkan Yurtcu



195 - Furkan Çelebi



196 - Furkan Güzel



197 - Furkan Kuru



198 - Furkan Özkan



199 - Galip Küçükgenç



200 - Galip Tolga Ertürk



201 - Gamze Özdeveci



202 - Garip Bozoğlan



203 - Gezgin Öztürk



204 - Gizem Ersoy



205 - Gökberk Usanmaz



206 - Gökhan Yıldırım



207 - Gökhan Ayar



208 - Gökhan Engin



209 - Gökhan Özhan



210 - Gökhan Tokcan



211 - Gültekin Topuz



212 - Gürbey Kahveci



213 - Gürkan Çelik



214 - Hakan Çelebi



215 - Hakan Güney



216 - Hakan Küçük



217 - Hakan Tekin



218 - Hakkı Aytaç



219 - Haldun Bayrak



220 - Halil Boran Çiftlik



221 - Halil Yıldırım



222 - Hamza Karakılıç



223 - Harun Dobruca



224 - Hasan Alaş



225 - Hasan Ayvat



226 - Hasan Hartuç



227 - Hasan Hüseyin Küçük



228 - Hasan Karahan



229 - Hasan Sandal



230 - Hasan Yıldız

231 - Hatice Özlem Okka

232 - Haydar Yılmaz

233 - Hıdır Can Koyun

234 - Hidayet Deniz Çınar

235 - Hikmet Bilgin

236 - Hulusi Coşkun

237 - Hüseyin Dora

238 - Hüseyin Günaydın

239 - Hüseyin Kurnaz

240 - Hüseyin Önal

241 - Hüseyin Öresin

242 - İlyas Gökhan Günaydın

243 - İbrahim Can Sürer

244 - İbrahim Emirleroğlu

245 - İbrahim Eren

246 - İbrahim Ethem İraz

247 - İlhan Demir

248 - İlhan Yürüker

249 - İlyas Ergün

250 - İlyas Fidan

251 - İrem Bahar

252 - İrfan Korkmaz

253 - İsa Anamas

254 - İsa Zeyrek

255 - İsmail Çalık

256 - İsmail Ergün

257 - İsmail Erman Büyükgök

258 - İsmail Gökdemir

259 - İsmail Mert Cangüven

260 - İsmail Üstün

261 - İzzet Pekcan

262 - Kaan Baydak

263 - Kaan Özensoy

264 - Kadir Beşiktaş

265 - Kadir Can Tuncel

266 - Kadir Yağız

267 - Kazım Bayram

268 - Kazım Emre Çağan

269 - Kemal Erol

270 - Kemal Özbek

271 - Kenan Yalçın

272 - Kerim Çakmakçı

273 - Kıvanç Büyğkesen

274 - Koray Akyüz

275 - Kutay Caner

276 - Kutlu Akbaş

277 - Kürşat Yarar

278 - Latif Gülpınar

279 - Levent Ersoy

280 - Levent Özkan

281 - Lezgin San

282 - Mahmut Bolat

283 - Mahmut Çalış

284 - Mahmut Uğur Çilkız

285 - Maria Kasar

286 - Mehmet Bulut Demircan

287 - Mehmet Can Otay

288 - Mehmet Can Savcı

289 - Mehmet Can Şentürk

290 - Mehmet Emin Göktaş

291 - Mehmet Emre Çalışkan

292 - Mehmet Ergel

293 - Mehmet Kamuran Polat

294 - Mehmet Kocaman

295 - Mehmet Mustafa Oruçoğlu

296 - Mehmet Nail Özer

297 - Mehmet Olgun

298 - Mehmet Öz

299 - Mehmet Rahmi Alpözgen

300 - Mehmet Sedat Güzel

301 - Mehmet Sülün

302 - Mehmet Tosun

303 - Mehmet Vergili

304 - Mehmet Yıldız

305 - Mehmet Yiğit

306 - Mehmet Zeki Yakut

307 - Melih Biçer

308 - Mert Irmak

309 - Mert Meral

310 - Mert Merdin

311 - Mert Ulu

312 - Mertcan Püskül

313 - Mertcan Taktekin

314 - Mestan Hüseyin Çilekçi

315 - Mesut Engin Korkusuz

316 - Mesut Eroğlu

317 - Mesut Şahintürk

318 - Metin Özdemir

319 - Metin Yaktı

320 - Mevlüt Engin

321 - Muammer Gögce

322 - Muas Sefkan İşlek

323 - Muhammed Ali Dinç

324 - Muhammed Demirtaş

325 - Muhammed Fatih Yeniay

326 - Muhammed Furkan Karadeniz

327 - Muhammed Sadık Seferoğlu

328 - Muhammet Can329 - Muhammet Say

330 - Muharrem Kocaman

331 - Muharrem Sönmez

332 - Muharrem Uğur Yavuz

333 - Murat Adıgüzel

334 - Murat Ağcadağlı

335 - Murat Bozkurt

336 - Murat Çağlar Özçelik



337 - Murat Çalışkan



338 - Murat Dost

339 - Murat Şahin

340 - Murat Tekşen

341 - Murat Yamaç

342 - Mustafa Atılgan Güç

343 - Mustafa Bostancı

344 - Mustafa Cem Bozkurt

345 - Mustafa Güvercin

346 - Mustafa İşbitirici



347 - Mustafa Kağan Coşkun



348 - Mustafa Meriç



349 - Mustafa Onur Serbest



350 - Mustafa Övüş



351 - Mustafa Terzi



352 - Mustafa Ümit Can Dölek



353 - Mustafa Yiğit Soylu



354 - Mustafacan Kara



355 - Muzaffer İnan



356 - Müslüm Serhan Acar



357 - Nasır Ali Tokmak



358 - Nida Koyun



359 - Nihat Eke



360 - Numan Çaltulu



361 - Nuri Aslan



362 - Nuri Uluer



363 - Oğuz Kaan Baştuğ



364 - Oğuzhan Emre Akın



365 - Oğuzhan Kolot



366 - Oğuzhan Şimşek



367 - Oğuzhan Turkay



368 - Oktay Baş



369 - Oktay Özkan



370 - Olcay Karakaş



371 - Onur Çetiner



372 - Onur Gönül



373 - Onur Kılınç



374 - Orçun Sarıoğlu



375 - Orhan Elkan



376 - Orhan Özdemir



377 - Orhan Yıldırım



378 - Osman Birinci



379 - Osman Doğru



380 - Osman Duran



381 - Ozan Aldatmış



382 - Ozan Erbil Alicanoğlu



383 - Ozan Onur Kurt



384 - Ökkeş Çayırcı



385 - Ömer Buzbuz



386 - Ömer Çakır



387 - Ömer Emre Şenel



388 - Ömer Faruk Tütüncü



389 - Ömer Faruk Yıldırım



390 - Ömer Fidan



391 - Ömer Genç



392 - Ömer Temel



393 - Ömür Poğda



394 - Önder Bozbay



395 - Özde Ezel Oruç



396 - Özgün Evrim Peker



397 - Özgür Durgun



398 - Özgür Naç



399 - Özgür Savaş Bilgen



400 - Özgür Taka



401 - Özgür Yalçın



402 - Özkan Aktuğ



403 - Özkan Özkan



404 - Özmen Gürbüz



405 - Pelin Çete



406 - Ramazan Ebru



407 - Ramazan Emre Kılıç



408 - Ramazan Gözüküçük



409 - Raşit Şimşek



410 - Rıdvan Erdem



411 - Safa Parlak



412 - Saitnur Işık



413 - Salih Gürel Güreli



414 - Samet Can Ünal



415 - Saruhan Karaman



416 - Saygın Engin Yamçici



417 - Seçkin Şenışık



418 - Sedat Ekin



419 - Sedatcan Taşdemir



420 - Sefa Yıldıran



421 - Sefer Güreller



422 - Selçuk Gülfidan



423 - Selçuk Kara



424 - Selçuk Serbest



425 - Selim Can Akçe



426 - Selim Kayalı



427 - Semih Özdemir



428 - Semihcan Keleş



429 - Sercan Sayaral



430 - Sercan Yılmaz



431 - Serdar Atasoy



432 - Serdar İpek



433 - Serhat Özer



434 - Serhat Talaş



435 - Serkan Volkan Sarı



436 - Sertan Tavukçu



437 - Sezgin Ağun



438 - Sinan Erim



439 - Sinan Korkmaz



440 - Sinan Ummak



441 - Soner Karagülle



442 - Soner Karateke



443 - Sultan Murat Avcı



444 - Süleyman Onur Soysal



445 - Süleyman Özçakır



446 - Şahin Aktulun



447 - Şevket Kırılmış



448 - Şükrü Yiğenoğlu



449 - Taylan Karslı



450 - Taylan Özgür Cantürk



451 - Tevfik Erdem Özbilen



452 - Tolga Akyol



453 - Tolga İhsan Kaplan



454 - Tolga Karataş

455 - Tolgay Sever

456 - Tolunay Nur Uzunlar

457 - Tugay Borazan

458 - Tuncay Kurt

459 - Turgay Aktürk

460 - Turgay Cankurtaran

461 - Tüncer Yokuş

462 - Ubeydullah Küçükakçalı

463 - Ubeydullah Ongen

464 - Ufuk Küçük

465 - Uğur Deniz

466 - Uğur Duman

467 - Uğur Yıldız

468 - Uğur Zorçelik

469 - Umut Can Özcan

470 - Umut Doğan

471 - Ümit Orazali

472 - Ümmügülsüm Yılmaz

473 - Ünal Keskin

474 - Vedat İlhan

475 - Veli İdgü

476 - Veli Keskin

477 - Veli Yücel

478 - Veysi Sevim

479 - Volkan Memiş

480 - Vural Akyıldız

481 - Yasin Aşık

482 - Yasin Dağaşan

483 - Yasin Genç

484 - Yavuz Lima

485 - Yener Sadıklar

486 - Yener Usta

487 - Yıldırım Bakır

488 - Yılmaz Renksizkaya

489 - Yılmaz Şenci

490 - Yiğit Ferhat Eşbilen

491 - Yiğit Okcu

492 - Yunus Baydilek

493 - Yunus Emre Battal

494 - Yunus Eroğlu

495 - Yunus Hakan Kırtaş

496 - Yunus Özekinci

497 - Yunus Taşkın

498 - Yunus Tülek

499 - Yusuf Bakan

500 - Yusuf Mercan

501 - Yusuf Özyurt

502 - Yusuf Samuk

503 - Yusuf Yılmaz

504 - Yücel Baştürk

505 - Yücel Yılmaz

506 - Zafer Aztopal

507 - Zafer Nemutlu

508 - Zafer Yılmaz

509 - Zeynep Sırma Çabuk

510 - Zübeyr Çiçek

#pfdk
#türkiye futbol federasyonu
#Spor Haberleri
#Futbol Disiplin Talimatı
#Bahis İncelemesi
#Aktüel
