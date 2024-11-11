Bakan Işıkhan 3600 ek gösterge sorusuna cevap verdi!

11 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 18:21

3600 ek gösterge sorusu uzun süredir vatandaşın gündeminde yer alamaya devam ediyor. Son olarak Bakan Işıkhan da 3600 ek göstergeyle ilgili bir soruya cevap verdi.

Torba Yasa, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa, özellikle 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur prim gün sayısı gibi önemli düzenlemelerde beklentiyi artırdı.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEME VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3600 ek göstergeyle ilgili şunları söyledi:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASADA SON DURUM NE?

Yasanın tam olarak ne zaman Meclis’ten geçeceği ve diğer maddeleriyle ilgili ayrıntılar, tüm gözlerin üzerinde olduğu sorular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yasama yılında torba yasa teklifinde toplamda 86 maddenin 55'i kabul edildi. Geriye kalan maddelerle ilgili ise görüşme gündemi sürerken önümüzdeki haftalarda yapılacak yeni oturumlarda torba yasa görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.