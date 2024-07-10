Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 250 milyon Euro'luk finansman desteği oldu

10 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarı için sağlanan dış finansman desteklerine yönelik açıklama yaptı.

AVRUPA DEPREM BÖLGESİ İÇİN 250 MİLYON EURO DESTEK YAPTI

Şimşek açıklamasında "Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için ek 250 milyon avro finansman sağladı" dedi.

Bankadan geçen yıl da aynı amaçla 250 milyon Euro bütçe finansmanı sağlandığını hatırlatan Bakan Şimşek "Finansmanla depremden etkilenen yerleşim yerlerinde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden imar ihtiyacı ile sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI'NDAN 1,5 MİLYAR EURO'LUK FİNANSMAN PAKETİ

Deprem bölgesinin yaralarını sarmak için uluslararası kuruluşlardan kaynak temininde bulunulduğunu belirten Bakan Şimşek "Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından da kısa süre önce 'Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi' kapsamında kullanılmak üzere 60 milyar yen finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalamıştık. Bu finansman İller Bankasının deprem bölgesi altyapı çalışmalarının desteklenmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde yer alan kırsal konutların inşası ve Sağlık Bakanlığının sağlık altyapı çalışmaları için kullanılacak" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından Türkiye'ye deprem bölgesi için 1,5 milyar Euro'luk finansman paketi açıklandığını da hatırlatan Bakan Şimşek, İslam Kalkınma, Avrupa Yatırım, Dünya ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından da bu amaçla dış finansman sağladıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİDİR"

Bugüne kadar deprem bölgesinde yaşanan acıları hafifletmek için 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandığının bilgisini veren Bakan Şimşek açıklamasına şöyle devam etti:

"Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye'nin potansiyeline olan güven hem de kurallara dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir göstergesidir."