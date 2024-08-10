Erişime kapalı olan Instagram açıldı! Bakan Uraloğlu X hesabından duyurdu

10 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:25

Bir süredir kapalı olan sosyal medya platformu olan İnstagram halen erişime kapalı olurken Bakan Uraloğlu, süreç ile ilgili detayları X hesabından paylaştı.

İNSTAGRAM GERİ AÇILACAK MI SON DAKİKA AÇILDI MI?

BTK tarafından "katalog suçlara uyumsuzluk" gerekçesiyle erişime kapatılan Instagram'ın açıldığını Uraloğlu, yayınladığı video ile duyurdu.

Instagram erişime açılırken kullanıcılar sorunsuz olarak giriş yapabilecek.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Türkiye'deki dijital güvenliğin artırılması, yasal uyum ve adil bir denetim mekanizması geliştirilmesi konusunda önemli bir mesafe kat edildi. Meta yetkilileri yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek. Katalog suçlarla ilgili gerekli ilerleme tamamlandı, bundan sonra da dikkatli uygulanmaya devam edecektir."

INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI, AÇILIYOR MU?

Erişim engeli getirilen ve birkaç gündür giriş yapılamayan Instagram uygulaması anlaşma sağlanarak erişime yeniden açıldı.

İNSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

BTK, 2 Ağustos günü sosyal medya platformu olan Instagram'a erişim yasağı getirdi. Bir süredir kapalı olan uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.