Bakanın "Aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok" sözü TikTok kapanacak mı sorusuna cevap oldu

09 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:33

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarının kapanmasına dair sorulan sorulara cevap verdi.

Milyonlarca TikTok kullanıcısı ise kapanıyor mu merak etmişti.

TİKTOK KAPANACAK MI, YASAKLANDI MI 2024?

Son günlerde BTK tarafından önce Instagram ardından Roblox oyununa erişim yasağı getirilmesi diğer sosyal medya platformlarını kullananları endişelendirdi.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok uygulamasının yasaklanmasına dair herhangi bir BTK duyurusu bulunmazken şu an için sorunsuz bir şekilde giriş yapılabiliyorken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, konuyla ilişkin sorulara sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok diyerek şu an için herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükarda takip ediyoruz. Her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili Adana'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararın gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak.

Onu da yaptık. Ben şunu söyleyeyim. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız.

Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Oradaki sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki çocuklarımızın adına üzülmüş oldum"

INSTAGRAM AÇILACAK MI SON DAKİKA?

BTK kararı ile erişim yasağı getirilen Instagram uygulamasında kısıtlama halen devam ediyorken Uraloğlu sosyal medya platformlarıyla iletişimde olduğunu belirtirken "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var.

Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" dedi.

INSTAGRAM AÇILDI MI, SON DURUM NEDİR?

Dünyanın her yerinde kullanılan Instagram uygulamasında erişim yasağı henüz kalkmazken kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor. Henüz açılmayan Instagram uygulaması için görüşmelerin devam ettiği de belirtiliyor.