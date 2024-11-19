Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi nerede, nasıl gidilir? Yenidoğan Çetesi davası Bakırköy Adalet Sarayında devam ediyor!
Yenidoğan Çetesi ile ilgili dava İstanbul’da görülecek. Davanın ilk duruşmasına bugün devam edilecek olması sebebiyle Bakırköy 22.Ağır Ceza Mahkemesi’nin nerede olduğu merak ediliyor.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
BAKIRKÖY 22.AĞIR CEZA MAHKEMESİ NEREDE?
Bakırköy 22.Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı’nın içinde yer almaktadır. Adliye, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde konumlanır.
BAKIRKÖY 22.CEZA MAHKEMESİNE NASIL GİDİLİR?
Bakırköy 22.Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu Bakırköy Adalet Sarayı’na ulaşmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
1.Metro: M1B Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
2.Metrobüs: Cevizlibağ veya Şirinevler duraklarında indikten sonra Bakırköy yönüne giden minibüsler ile kolayca Bakırköy Adalet Sarayı’na gidebilirsiniz.
3.Otobüs: Bakırköy’e giden İETT otobüslerini kullanarak adliyeye ulaşabilirsiniz.
4.Minibüs: Aksaray-Bakırköy veya Taksim-Bakırköy minibüs hatları ile adliye bölgesine ulaşım sağlayabilirsiniz.
BAKIRKÖY ADALET SARAYI’NIN ADRESİ NEDİR?
Bakırköy Adalet Sarayı’nın adresi şu şekildedir:
Osmaniye Mahallesi, İsmail Erez Bulvarı, Bakırköy İstanbul