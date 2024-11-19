Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi nerede, nasıl gidilir? Yenidoğan Çetesi davası Bakırköy Adalet Sarayında devam ediyor!

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:51

Yenidoğan Çetesi ile ilgili dava İstanbul’da görülecek. Davanın ilk duruşmasına bugün devam edilecek olması sebebiyle Bakırköy 22.Ağır Ceza Mahkemesi’nin nerede olduğu merak ediliyor.