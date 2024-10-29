Bakırköy 29 Ekim etkinliklerinde Simge Sağın konser verecek

29 Ekim 2024 17:57 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:58

Bugün Bakırköy Belediyesi, 29 Ekim'e özel birçok konser ve etkinlik düzenliyor. 2024 yılında Cumhuriyet Bayramı sevinçle kutlanırken Bakırköy'de de Simge Sağın konseri olacak.

Tüm Türkiye'de heyecanla kutlanan 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'nda çeşitli konser​ ve etkinlikler düzenleniyor.

Bakırköy Belediyesi, kutlamalar kapsamında ücretsiz Simge Sağın konseri düzenledi. Binlerce kişinin katılım sağlaması bekleniyor.

BAKIRKÖY 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI 2024

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konser ve etkinlikler yapılıyor.

Erken saatlerde başlayan kutlamalar devam ediyor. 19.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak olan fener alayı sonrasında Simge Sağın ücretsiz sahne alacak.

Ovalıoğlu, konseri sosyal medya hesabından "29 Ekim'de fener alayımızla başlayacak olan kutlamalar, Simge'nin unutulmaz konseriyle taçlanacak. Hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyoruz!" sözleri ile duyurdu.

Ayşegül Ovalıoğlu, sosyal medya hesabında konseri şu sözlerle duyurdu:

"Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin Kalesi Bakırköy’de bir başka kutlanır.

Cumhuriyet Bizim 101. Yıl Şenliğimizde son gün; söyleşiler, film gösterimi, fener alayı, konser ve daha birçok etkinlikle sürüyor. Haydi, Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayalım."

BAKIRKÖY 29 EKİM FENER ALAYI SAAT KAÇTA?

Bakırköy Belediyesi, bugün Cumhuriyet Bayramı'na özel 19.30'da fener alayı gerçekleştirecek. Kutlamalar son hızıyla devam ederken binlerce vatandaşın fener alayına katılması bekleniyor.

Yürüyüş sonrasında ise Simge Sağın Cumhuriyet Meydanı'nda 21.00'de sahne alacak.