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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:33

Bakırköy pazarı hangi günler açık? KIYAFET PAZARI Bakırköy kıyafet cumartesi pazarına nasıl gidilir, metrobüsle metroyla nasıl gidilir?

İstanbul'un en çok ziyaret edilen alışveriş noktalarından Bakırköy Sosyete Pazarı, haftanın üç günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri kurulan pazara gitmek isteyenler, ulaşım güzergahlarını araştırıyor. Peki, Bakırköy Pazarı hangi günler açık? Metrobüsle ve metroyla Bakırköy pazarına nasıl gidilir?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bakırköy pazarı hangi günler açık? KIYAFET PAZARI Bakırköy kıyafet cumartesi pazarına nasıl gidilir, metrobüsle metroyla nasıl gidilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:33

'da uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin tercih ettiği Bakırköy Sosyete Pazarı, geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Eskiden yalnızca günleri kurulan , yapılan düzenlemenin ardından haftanın üç gününde hizmet vermeye başladı. Giyimden ayakkabıya, aksesuardan ev tekstiline kadar birçok ürünün bulunduğu pazarı ziyaret etmek isteyenler, açılış saatlerini ve toplu taşıma seçeneklerini merak ediyor.

BAKIRKÖY PAZARI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Bakırköy Sosyete Pazarı, haftanın üç günü kuruluyor. Bakırköy Cumartesi Pazarı olarak da bilinen pazar, artık yalnızca cumartesi değil, ve pazar günleri de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakırköy pazarı hangi günler açık? KIYAFET PAZARI Bakırköy kıyafet cumartesi pazarına nasıl gidilir, metrobüsle metroyla nasıl gidilir?

Bakırköy Pazarı'nın açık olduğu günler şöyle:

  • Perşembe
  • Cumartesi
  • Pazar

Pazar alanındaki tezgahlar genellikle sabah saat 08.00 civarında açılıyor ve akşam 20.00'ye kadar hizmet veriyor. Ancak bazı tezgahlar daha erken kapanabildiğinden alışveriş için sabah saatlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

BAKIRKÖY PAZARI NEREDE?

Bakırköy Sosyete Pazarı, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Kartaltepe Mahallesi Terakki Caddesi 23-25 adresinde bulunuyor. Kapalı pazar alanında kurulan pazar, İncirli ve Bakırköy merkezine yakın konumuyla dikkat çekiyor.

BAKIRKÖY PAZARINA METROBÜSLE NASIL GİDİLİR?

Bakırköy Sosyete Pazarı'na metrobüsle gitmek isteyenler, İncirli durağında inebilir. Metrobüsün her iki yöndeki seferleriyle İncirli durağına ulaşmak mümkün.

İncirli durağında indikten sonra pazar alanına yürüyerek ulaşılabiliyor. Metrobüsten indikten sonra üst geçit ve çevredeki yaya yolları takip edilerek pazara gidilebiliyor.

BAKIRKÖY PAZARINA METROYLA NASIL GİDİLİR?

Bakırköy Pazarı'na metro ile ulaşmak isteyenler M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı veya M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hatlarını kullanabilir.

  • M1A metro hattı: Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattını kullananlar İncirli istasyonunda inerek pazar alanına yürüyebilir.
  • M3 metro hattı: Bakırköy-Kayaşehir metro hattıyla İncirli istasyonuna ulaşanlar, buradan yürüyerek pazara gidebilir.

BAKIRKÖY PAZARINA MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?

Marmaray ile Bakırköy Pazarı'na gitmek isteyenler Bakırköy istasyonunda inebilir. İstasyondan metro ve otobüs bağlantıları kullanılarak pazar alanına ulaşılabilir. Alternatif olarak Bakırköy merkezden pazar yönüne giden toplu taşıma araçları tercih edilebilir.

BAKIRKÖY PAZARINDA NELER SATILIYOR?

Bakırköy Sosyete Pazarı'nda farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Özellikle tekstil ve giyim ürünleriyle öne çıkan pazarda şu kategorilerde alışveriş yapılabiliyor:

  • Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünleri
  • Ayakkabı ve çanta
  • Ev tekstili
  • Takı ve aksesuar
  • Mutfak ve ev eşyaları
  • Sezonluk ürünler

Geniş ürün yelpazesi nedeniyle özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan pazarda, daha rahat alışveriş yapmak isteyenlerin perşembe gününü tercih edebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#Cumartesi
#Pazar
#perşembe
#Bakırköy Sosyete Pazarı
#Aktüel
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