Bal Ligi 2024-2025 sezonu 4-6 Ekim tarihlerinde başlayacak

29 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 18:50

Geçtiğimiz günlerde TFF tarafından BAL Ligi kura çekimi tamamlandı ve 2024-2025 sezonunun grupları belli oldu. Grupların belli olmasının ardından BAL Ligi ne zaman başlıyor 2024-2025 sorusu gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) tarafından 4 Eylül 2024 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belli oldu.

76 ilden 153 takımın katılacağı BAL ligi grupları 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.

Taraftarlar tarafından 2024-2025 BAL Ligi sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

BAL LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024-2025?

TFF​ tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 BAL Ligi sezonu 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak.

BAL'DAN SONRA HANGİ LİG GELİYOR?

BAL Ligi'nden yükselen takımlar TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanıyor.

Liglerin tam sırası ise şöyle:

Süper Lig TFF 1. Lig TFF 2. Lig TFF 3. Lig BAL Ligi Amatör Lig

BAL LİGİ'NDEN NASIL YÜKSELİNİR?

BAL Ligi'nden yükselmek için takımların kendi gruplarından birinci olmaları gerekiyor.

Grup birincisi 10 takım ve play-off maçları sonucu 2 takım daha olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e yükselmeye hak kazanıyor.

Grup aşamasında 2. ve 3. olan takımlar play-off oynayabiliyor.