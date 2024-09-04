Balıkçı gemilerinin hamsi avcılığı için izin alma süresi 6 Eylül'de bitiyor

04 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:53

Av yasağı bitti, balık fiyatları düştü! Her eve her keseye uygun balıklar tezgahlarda

Av yasağı bitti, balık fiyatları düştü! Her eve her keseye uygun balıklar tezgahlarda

Hamsi avcılığına getirilen kota kapsamında 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerine ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak yer alan avcılık faaliyetine uygun izin belgesi düzenlenme süresi 6 Eylül’de bitecek.

2024-2025 DÖNEMİNDE KAÇ HAMSİ AVLANMASINA İZİN VERİLDİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 döneminde Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verildi.

HAMSİ AVCILIĞI İZNİ NASIL ALINIR?

Hamsi avcılığı için izin almak isteyen balıkçı gemileri Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak izin belgelerini alabilirler.

HAMSİ AVCILIĞI İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Hamsi avcılığı için izin alacak balıkçı gemilerinin il ve ilçe müdürlüklerine başvurmadan önce ağ ölçüm belgelerini ibraz etmeleri gerekmekte.

HAMSİ AVCILIĞI İÇİN İZİN ALMA ŞARTLARI NELER?

AA’dan edinilen bilgilere göre; hamsi avcılığı için getirilen kota kapsamında hamsi avcılığı, ülke karasularında bulunan ve aktif avcılık faaliyeti gerçekleştiren "Gırgır Ağlarıyla Hamsi Avcılığı İzin Belgesi", "Ortasu Trolüyle Hamsi Avcılığı İzin Belgesi" ve "Alamana Ağlarıyla Hamsi Avcılığı İzin Belgesi" alan balıkçı gemileri tarafından yapılabilecek.

Balıkçı gemisi sahibi veya yetkilisi tarafından, ruhsat tezkeresinin verildiği veya geminin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden birine müracaat edilerek, 6 Eylül'e tarihine kadar izin belgesinin alınması gerekiyor.

Belirlenen kurallar çerçevesinde 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerine, ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak yer alan avcılık faaliyetine uygun avcılık izin belgesi düzenlenecek.

İzin belgesi talep edilen balıkçı gemisinin, düzenleme tarihinde Türkiye karasularında bulunması gerekiyor.

Başka ülkelerin karasuları ile uluslararası sularında faaliyet gösteren gemilere izin belgesi düzenlenmeyecek. Ayrıca, bakanlık izni kapsamında, sözleşme yapılarak yetiştiricilik tesislerinde yardımcı gemi faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerine de izin belgesi verilmeyecek.

HAMSİ AVCILIĞI İÇİN KOTALAR NEYE GÖRE VERİLECEK?

Hamsi avcılığı için verilen kotalar; gemilerin tam boy uzunlukları ve boy gruplarına göre belirlenen katsayılar üzerinden verilecek.

Gemi başına düşen kotalar ise; toplam başvuru yapan tekne sayısı ve uzunluklarına göre verilecek olup bir metre gemi boyuna düşen kota miktarı belirlendikten sonra başvuru yapan gemilerin kotaları belli olacak.