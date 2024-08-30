Balıkçılar için geri sayım başladı: Av sezonu 1 Eylül’de açılıyor
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:21
Yeni av sezonunun yaklaşmasıyla ağ ve teknelerini onaran balıkçılar, av yasağının ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı.
15 Nisan’da başlayan av yasağının son günlerinde balık pazarlarında hareketlilik başladı. İş yerlerini açan balıkçılar, hazırlıklarını yaparak av sezonunun açılacağı tarihi bekliyor.
BALIK AV SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?
15 Nisan itibarıyla teknelerini 5 aylık süreyle kıyıya çeken balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamasının ardından yeni av sezonuna 1 Eylül Pazar günü başlayacak.
BALIK AV YASAĞI NE ZAMANDI?
Av yasağı havaların ısınmasıyla beraber 15 Nisan 2024 tarihinde başladı.
AV YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?
Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsıyor. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf tutuluyor.
Kaynak: TGRT Haber