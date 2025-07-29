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 | Sumru Tarhan

Balıkesir Edremit yangın son dakika! Güre'de gökyüzünü dumanlar kapladı

Bugün öğle saatlerinde Balıkesir'de yükselen dumanlar vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Balıkesir Güre tarafı Kaz Dağları çevresinde yükselen dumanlar sonrası Balıkesir yangın son dakika araması da yükseldi. Vatandaşlar, ekiplerin Edremit yangınına müdahale ettiğini sosyal medyada paylaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:13

Havaların ısınmasıyla artan yangınlar yürekleri yakarken bugün çevresinde yükselen dumanlar endişeli anlar yaşattı. Güre çevresinde başlayan ile mücadele başladığı da belirtildi.

BALIKESİR EDREMİT YANGIN SON DAKİKA

29 Temmuz Salı günü Balıkesir Edremit Güre çevresinde başlayan orman yangını endişeli anlar oluşturdu. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yangına ait görüntüler paylaşırken yangın uçaklarının da olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Balıkesir Edremit yangın son dakika! Güre'de gökyüzünü dumanlar kapladı

Güre mevkiinde çıkan orman yangını için ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yangında son durumu paylaşırken kısa süre içerisinde 2 yangın söndürme uçağının kalkış yaptığını ve yangının kontrol altına alınmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ile müdahale etti. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 7 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 su ikmal aracı, BASKİ 1 su ikmal aracı, Edremit Belediyesi 1 su ikmal aracı olmak üzere toplamda 10 aracın olay yerine sevk edilmesi üzerine çalışmalar başladı.

Balıkesir Edremit yangın son dakika! Güre'de gökyüzünü dumanlar kapladı

BALIKESİR GÜRE KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Bugün öğle saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen orman yangını için ekipler kısa süre içerisinde sevk edilirken havadan söndürme çalışmaları başladı. Vatandaşlar son dakika Balıkesir yangıyla ilgili gelişmeleri X hesabından paylaşırken yangın söndürme uçaklarının bölgede söndürme çalışmalarına başladığını belirtti. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın uçağı da havadan müdahale ederek, söndürme çalışmalarına katkı verdi.

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ETİKETLER
#orman yangını
#balıkesir
#edremit
#güreş
#Yangın Uçakları
#Aktüel
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