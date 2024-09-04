Balıkesir Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdehaleler devam ediyor

04 Eylül 2024 16:09 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:14

4 Eylül Çarşamba günü Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Paşalimanı Adası'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in ERdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda bulunan otluk alanda bugün saat 14.01 aralarında yangın çıktı.

Balıklı ve Poyrazlı Mahalleleri arasında kalan Kolona Mevkii olarak adlandırılan bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı.

Vatandaşlar tarafından Balıkesir Paşalimanı Adası yangınının son durumu merak ediliyor.

BALIKESİR PAŞALİMANI YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem karadan yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının meyve ağaçlarının da içinde bulunduğu 100 dönümün üzerinde alana zarar verdiği belirtildi.