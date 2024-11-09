Balıkesir'de ilginç yarışma! En çok pilavı yemek için kıyasıya mücadele

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Kasım 2024 11:00 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:02

Balıkesir Gönen'de bu yıl 12.'si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ilginç anlara sahne oldu. Renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazanan fuarda gerçekleştirilen pilav yeme yarışmasının birincisi 9 tabak pilavla Mustafa Özşahin oldu.

Balıkesir Gönen'de 12.'si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı büyük ilgi gördü. Fuarda gerçekleştirilen yarışmalar katılımcıların geleneksel Gönen lezzetlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etmesine sahne oldu. GÖNEN'DE GELENEKSEL TATLAR YARIŞMASI Pilav yapma ve sütlaç yapma yarışmalarında yarışmacılar en lezzetli tariflerini sunmak için hünerlerini ortaya koyarken, pilav yeme yarışmasında ise hızlarıyla öne çıktılar. Fuar yetkilileri, bu tür yarışmalarla Gönen'in zengin gastronomi kültürünün tanıtılmasını ve geleneksel tatların yaşatılmasını hedeflediklerini ifade ettiler. DERECEYE GİREN İSİMLER Yarışmalarda dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı: "Sütlaç yapma yarışmasında dereceye girenler 1. Ayşe Atalay, 2. Şirin Bakar ve 3. Sule Vardarbaşı. Pilav yapma yarışmasında dereceye girenler 1. Gülten Öztürk, 2. Saadet Salı ve 3. Melek Uzhuy. Pilav yeme yarışması 1. Mustafa Özşahin, 2. Erdal Kumru ve 3. İsmer Avcıoğlu ile Ersin Sarıoğlu yarışmalarda dereceye girdi." Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri protokol ve fuar yetkilileri tarafından takdim edildi. İlgili Haberler Esra Erol'da bu da oldu, 77 yaşındaki damat adayı şoke etti Yanlış anladığı sorudan 50 bin lira kazandı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’in ilginç yarışmacısı