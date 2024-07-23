Balıkesir'in bilinen ailesinden Müşerref Yırcalı'nın cenazesi bugün toprağa verilecek

23 Temmuz 2024 08:44 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:49

Balıkesir’in sosyal ve kültürel yaşamında etkili olan Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın hayırseverliği ile tanınan annesi Müşerref Yırcalı, 23 Temmuz Salı günü toprağa verilecek.

MÜŞERREF YIRCALI NEDEN VEFAT ETTİ?

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören, Yırcalı hayatını kaybetti.

MÜŞERREF YIRCALI'NIN CENAZESİ NEREDE, NE ZAMAN TOPRAĞA VERİLECEK?

Müşerref Yırcalı’nın naaşı, 23 Temmuz Salı günü öğle namazına müteakip Zağnos Paşa Camii’nde cenaze namazının kılınmasının ardından Başçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.

MÜŞERREF YIRCALI KİMDİR?

1968 yılında kendi adına yaptırdığı çocuk yuvasıyla kimsesiz çocuklara yardım eli uzatan ve merhum politikacı Sırrı Yırcalı’nın eşi Müşerref Yırcalı, 102 yaşında hayatını kaybetti.

YIRCALI AİLESİ KİMDİR?

Üç kuşaktır Balıkesirli olan Yırcalı ailesi, Osmanlı'nın bir sancağı olan ve Soma'ya bağlı Yırca köyünden Balıkesir'e yerleşir.

Yırcalızade Şükrü Efendi, İttihatçılar arasında önemli görevler üstlenir.

Sonra Balıkesir'de Kuvâ-yı Milliye Hareketinin de öncüleri arasında yer alır.