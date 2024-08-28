Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

28 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:55

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi kırsalında yer alan Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine gönderilen ekipler tarafından müdahalelere başlandı.

Vatandaşlar tarafından Kazdağları'nda çıkan yangının son durumu merak ediliyor.

BALIKESİR EDREMİT KAZDAĞLARI YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda arazözle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan iş makineleri de gönderildi.

Henüz neden çıktığı belirlenmeyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediliyor.