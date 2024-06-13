Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde saat 13.30-18.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak

13 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:58

Uludağ Elektrik Dağıtım Aş. (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Haziran Perşembe günü Balıkesir'in en kalabalık ilçeleri olan Karesi ve Altıeylül'de planlı elektrik kesintisi yapılacak.

BALIKESİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bazı mahalleleri etkileyecek olan kesinti 4.30 saat sürecek ve 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kesintinin "TEİAŞ İletim Hattı Yapımı" çalışmaları nedeniyle olduğu belirtildi.

BALIKESİR'DE HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Karesi ilçesinde Taşkesiği, Kavaklı, Kamçıllı, Köteyli, Halkapınar, İbirler, Yeşilova, Yağcılar, Yeniköy, Ortaca, Karakol, Fethiye, Yaylabayır, Alacabayır, Karabeyler, Çaypınar, Tatlıpınar, Davutlar, Çanacık, Ziyeretli, Üçpınar, Şamlı mahallelerinde kesinti yapılacak.

Altıeylül ilçesinde ise Karakaya, Ayvatlar, Köseler, Kürse mahallelerinde kesintiler olacak.