Ballon d'Or 28 Ekim 2024 tarihinde Paris'te düzenlenecek

11 Eylül 2024 13:39 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:02

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or 2024'ün adayları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adayların açıklanmasının ardından Ballon d'Or 2024 ne zaman düzenlenecek sorusu gündeme geldi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or sözleri: "Havalanmış gibi olmasın ama..."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or sözleri: "Havalanmış gibi olmasın ama..."

France Football dergisi tarafından 1956 yılından beri verilen Ballon d'Or ödüllerinin 2024 adayları geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Erling Haaland, Toni Kroos gibi yıldızların yer aldığı 30 kişilik aday listesinde A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'da yer aldı.

Adayların açıklanması ile birlikte ödüllerin ne zaman verileceği ise gündem oldu.

BALLON D'OR 2024 NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Theatre du Chatelet'de düzenlenecek.

Etkinlikte en iyi erkek/kadın futbolcu, en iyi erkek/kadın teknik direktör, erkeklerde/kadınlarda en iyi kulüp ödülleri sahiplerini bulacak.

BALLON D'OR 2024 ADAYLARI KİM 2024?

2003 yılının ardından ilk defa efsane futbolcular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı 2024 Ballon d'Or adayları şöyle:

Hakan Çalhanoğlu

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Mertinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Ademola Lookman

Antonio Rudiger

Alejandro Grimaldo

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

William Saliba

30 YILDA BİR VERİLEN SÜPER BALLON D'OR ÖDÜLÜ TEKRAR VERİLECEK Mİ?

Süper Ballon d'Or ödülü yine France Football dergisi tarafından son 30 yılın en iyi futbolcusu için yalnızca bir kez verildi.

Ödülü tek kazanan futbolcu ise Arjantinli Alfredo Di Stefano oldu.