Ballon d'Or 28 Ekim 2024 tarihinde Paris'te düzenlenecek
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or 2024'ün adayları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adayların açıklanmasının ardından Ballon d'Or 2024 ne zaman düzenlenecek sorusu gündeme geldi.
France Football dergisi tarafından 1956 yılından beri verilen Ballon d'Or ödüllerinin 2024 adayları geçtiğimiz günlerde belli oldu.
Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Erling Haaland, Toni Kroos gibi yıldızların yer aldığı 30 kişilik aday listesinde A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'da yer aldı.
Adayların açıklanması ile birlikte ödüllerin ne zaman verileceği ise gündem oldu.
BALLON D'OR 2024 NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Theatre du Chatelet'de düzenlenecek.
Etkinlikte en iyi erkek/kadın futbolcu, en iyi erkek/kadın teknik direktör, erkeklerde/kadınlarda en iyi kulüp ödülleri sahiplerini bulacak.
BALLON D'OR 2024 ADAYLARI KİM 2024?
2003 yılının ardından ilk defa efsane futbolcular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı 2024 Ballon d'Or adayları şöyle:
- Hakan Çalhanoğlu
- Jude Bellingham
- Ruben Dias
- Phil Foden
- Fede Valverde
- Emi Mertinez
- Erling Haaland
- Nico Williams
- Granit Xhaka
- Artem Dovbik
- Toni Kroos
- Ademola Lookman
- Antonio Rudiger
- Alejandro Grimaldo
- Kylian Mbappe
- Lautaro Martinez
- Vinicius Jr.
- Dani Olmo
- Florian Wirtz
- Martin Odegaard
- Mats Hummels
- Rodri
- Harry Kane
- Declan Rice
- Vitinha
- Cole Palmer
- Dani Carvajal
- Lamine Yamal
- Bukayo Saka
- William Saliba
30 YILDA BİR VERİLEN SÜPER BALLON D'OR ÖDÜLÜ TEKRAR VERİLECEK Mİ?
Süper Ballon d'Or ödülü yine France Football dergisi tarafından son 30 yılın en iyi futbolcusu için yalnızca bir kez verildi.
Ödülü tek kazanan futbolcu ise Arjantinli Alfredo Di Stefano oldu.