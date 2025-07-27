Ballon d'Or ne zaman verilecek 2025? Kimin aday olacağı şimdiden gündemde

France Football dergisi tarafından her yıl düzenli olarak yılın futbolcusu seçiliyor. Seçilen futbolcuya ise Ballon d'Or ödülü veriliyor. Bu yıl Ballon d'or ödülünün kime verileceğinin belli olmasına kısa bir süre kaldı.

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or ne zaman verileceği gündem oldu. Futbolseverler tarafından 2025 Ballon d'Or adayları araştırılıyor.

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK 2025?

France Football dergisi tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 Ballon d'Or ödülü, 22 Eylül tarihinde Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenecek olan törenin ardından sahibini bulacak.

Geçtiğimiz yıl A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or ödüllerine aday olmuştu. 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu ise Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri seçilmişti.

BALLON D'OR ADAYLARI KİM 2025?

2025 Ballon d'Or ödülünün adayları henüz açıklanmadı. Ancak Salah, Mbappe, Dembele, Cole Palmer, Declan Rice ve Jude Bellingham gibi dünyaca ünlü yıldızların ödüle aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ödül töreninin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte, 2025 adaylarının tamamının kesin olarak açıklanması bekleniyor.