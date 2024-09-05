Ballon d'Or ödüllerine en son aday gösterilen Türk futbolcu Nihat Kahveci olmuştu

05 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:49

Futbolun en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or her yıl dünya çapındaki en iyi oyuncuya veriliyor. 2024 yılında düzenlenecek Ballon d'Or ödüllerine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun aday olduğu açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından en son aday gösterilen Türk futbolcunun kim olduğu gündeme geldi.

France Football dergisi tarafından 1956 yılından bu zamana kadar verilen futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or 2024 adayları açıklandı.

Açıklanan adaylar arasında Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'da yer aldı.

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından Ballon d'Or ödüllerine en son aday olan Türk futbolcunun kim olduğu merak ediliyor.

Ayrıca bu zamana kadar Ballon d'Or adayı olmuş Türk futbolcuların listesi de araştırılanlar arasında yer alıyor.

EN SON BALLON D'OR ADAYI OLAN TÜRK FUTBOLCU KİM?

Ballon d'Or ödüllerine en son aday gösterilen Türk 2003 yılında eski milli futbolcu Nihat Kahveci olmuştu.

2002-2003 sezonunda La Liga takımlarından Real Sociedad forması giyen eski futbolcu Nihat Kahveci oynadığı 35 maçta 23 gol attı.

Takımının en golcü ismi olan eski milli futbolcu 29 gol atan Roy Makaay'ın ardından, Ronaldo ile birlikte gol krallığında ikinci oldu.

Gösterdiği bu performans sayesinde 2003 yılında Ballon d'Or ödülüne aday olarak gösterildi.

BALLON D'OR ADAYI OLAN İLK TÜRK FUTBOLCU KİMDİR?

Ballon d'Or ödüllerine ilk aday olan futbolcu Metin Oktay oldu.

1963 yılında gösterdiği performans ile ön plana çıkan Taçsız Kral ödülleri 21. sırada tamamladı.

BALLON D'OR ADAYI OLAN BÜTÜN TÜRK FUTBOLCULAR