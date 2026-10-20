Ballon d'Or oy nasıl verilir, ücretli mi? 2026 Ballon d'Or ile tüm zamanların en iyisi seçilecek

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or ile ilgili B.O.A.T. adıyla duyurulan özel halk oylaması, taraftarları tarihin unutulmaz futbolcularının ödül kazandıkları sezonlar arasında seçim yapmaya davet ediyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun farklı yıllardaki başarılarının ayrı ayrı değerlendirildiği organizasyonda Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan ve Karl-Heinz Rummenigge gibi efsane isimler de adaylar arasında bulunuyor. Oylama kapsamında hesap oluşturma, aday ve sezon seçimi, başvuruların geçerliliği ve son katılım tarihi gibi konular belirlenen kurallara göre yürütülüyor. Organizasyonun açıkladığı takvimde oy verme sürecinin sona ereceği tarih ile sonuçların duyurulacağı gün de yer alıyor. Ballon d'Or ne zaman verilecek 2026, oy verme ücretli mi? İşte Ballon d'Or oy verme detayları…

BALLON D'OR OY VERME

Ballon d’Or Of All Time (B.O.A.T.), klasik yıllık Ballon d’Or ödülünden ayrı olarak düzenlenen ve futbolseverlerin katılımına açık bir oylama organizasyonu olacak. Yıllık Ballon d’Or ödülünde kazanan, gazetecilerden oluşan jüri tarafından belirlenirken B.O.A.T. oylamasında taraftarlar tercihlerini kendileri yapabiliyor. Organizasyonun temelinde, kariyerleri boyunca en az iki kez Ballon d’Or kazanmış futbolcuların ödülü aldıkları sezonların karşılaştırılması bulunuyor. Oylamada yalnızca futbolcuların isimleri değil, farklı yıllarda kazandıkları ödüller de ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Aday listesinde Lionel Messi'nin 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ve 2023 yıllarındaki Ballon d’Or zaferleri bulunuyor. Cristiano Ronaldo ise 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarındaki ödülleriyle listede yer alıyor. Bu iki futbolcunun farklı sezonlardaki başarıları birbirinden bağımsız adaylar olarak değerlendiriliyor. Böylece taraftarlar yalnızca bir futbolcunun kariyerini genel olarak değerlendirmek yerine, onun ödül kazandığı belirli bir yılı tercih edebiliyor.

Organizasyonun adayları arasında Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco van Basten ve Ronaldo Nazario da bulunuyor. Bu futbolcuların Ballon d’Or kazandıkları yıllar, oylamanın aday havuzunu oluşturuyor. Katılımcıların tercihleri bağımsız bir üçüncü taraf tarafından sayılıyor. Oylamaya ilişkin kurallar, başvuruların nasıl yapılacağını, hangi koşullarda geçerli sayılacağını ve son başvuru zamanını kapsıyor.

Organizasyonun açıkladığı takvime göre B.O.A.T. oylaması 27 Ekim 2026 tarihinde Paris saatiyle 23.59'da sona erecek. Sonuçların ise 28 Ekim 2026'da açıklanması planlanıyor. Katılım şartlarını yerine getiren kişiler arasında yapılacak rastgele çekilişle 2027 yılında düzenlenecek 71. Ballon d’Or töreni için iki bilet kazanma fırsatı da sunuluyor. Çekiliş kapsamında verilecek biletler başka bir kişiye devredilemiyor ve nakde çevrilemiyor.

BALLON D'OR TÜM ZAMANLAR OY VERME ÜCRETLİ Mİ?

B.O.A.T. oylamasına katılmak için Ballon d’Or topluluğuna üyelik kapsamında 1 euro karşılığında dijital Ballon d’Or fotoğrafı satın alınması gerekiyor. Organizasyonun paylaştığı katılım koşullarında, fotoğraf satın alma işleminin oylamaya katılmanın zorunlu bir parçası olduğu belirtiliyor. Satın alma işleminin ardından kullanıcı, dijital fotoğrafı hesabından indirebiliyor. Bu nedenle oylama süreci, yalnızca bir futbolcu veya sezon seçmekten ibaret değil, belirtilen satın alma şartının da yerine getirilmesini gerektiriyor.

Katılım koşullarına göre organizasyon, fotoğraf satın alma işlemi için ayrıca bir ücret talep etmiyor. Bununla birlikte banka veya ödeme hizmeti sağlayıcısının uygulayabileceği işlem ücretleri kullanıcıya ait olabiliyor. Katılımcıların bu tür olası masrafları ödeme işlemini gerçekleştirdikleri kuruluş üzerinden kontrol etmeleri isteniyor. Fotoğraf satın alımı, yalnızca dijital içeriğe erişim sağlamak için değil, oylamaya katılımın geçerli sayılması için de gerekli koşullar arasında yer alıyor.

Aynı oylamada birden fazla kez katılım sağlamak mümkün. Ancak her yeni katılım için bir euro karşılığında ayrı bir dijital fotoğraf satın alınması gerekiyor. Dolayısıyla birden fazla oy kullanmak isteyen kişilerin her bir başvuru için belirtilen satın alma işlemini tekrarlaması şartı bulunuyor. Geçerli oylar bağımsız bir üçüncü taraf tarafından sayılıyor ve başvuruların organizasyonun açıkladığı süre dolmadan sisteme ulaşması gerekiyor.

Hesap oluşturma aşamasında katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor. Organizasyon, gerektiğinde kimlik ve diğer doğrulama kontrolleri yapma hakkını da saklı tutuyor. Kontroller sonucunda kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunun veya diğer katılım koşullarını karşılamadığının belirlenmesi halinde hesabı kapatılabilecek ve başvuruları geçersiz sayılabilecek.

BALLON D'OR TÜM ZAMANLAR OY NEREDEN, NASIL VERİLİR?

Ballon d’Or B.O.A.T. oylamasına katılmak isteyenlerin organizasyonun belirttiği internet adresi üzerinden işlem yapması gerekiyor. Katılım sürecinde kullanıcıların öncelikle mevcut hesaplarıyla giriş yapmaları veya yeni bir hesap oluşturmaları isteniyor. Hesap kaydının ardından oylama ekranında tercih edilen futbolcunun ve ilgili Ballon d’Or sezonunun seçilmesi gerekiyor. Her sezonun ayrı bir aday olarak değerlendirildiği sistemde, aynı futbolcunun farklı yıllardaki başarıları arasında seçim yapılabiliyor.

Organizasyonun açıkladığı katılım kuralları doğrultusunda kullanıcıların, hesapları üzerinden 1 euro karşılığında dijital Ballon d’Or fotoğrafı satın alması gerekiyor. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra fotoğraf hesaptan indirilebiliyor. Fotoğraf satın alınması, oylamaya katılımın geçerlilik şartlarından biri olarak belirtiliyor. Kullanıcıların ödeme aşamasında banka veya ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından uygulanabilecek olası işlem ücretlerini de dikkate alması gerekiyor.

Oylamaya gönderilen başvuruların son katılım saatine kadar organizasyona ulaşmış olması şartı bulunuyor. Belirlenen kapanış saatinden sonra ulaşan başvurular otomatik olarak geçersiz sayılıyor.