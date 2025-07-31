Bandırma su kesintisinin biteceği saat duyuruldu! 31 Temmuz Balıkesir su arızası

Bugün Balıkesir Bandırma'da meydana gelen su kesintisi için ekipler çalışmalara başladı. 31 Temmuz Perşembe günü yaşanan su kesintisinin biteceği saat netleşti.

BANDIRMA SU KESİNTİSİ 31 TEMMUZ 2025

Bugün Bandırma'da 14.00 ile 17.00 aralığında yaşanacak olan su kesintisinin etkileneceği mahalleler şöyle:

BANDIRMA > PAŞAKENT MAH.

BANDIRMA > PAŞABAYIR MAH.

BANDIRMA > PAŞAKONAK MAH.

BANDIRMA > YENİ MAH.

BANDIRMA > EDİNCİK MAH. bölgesinde bugün 12.00'de başlayan su kesintisi 17.00'ye kadar sürecek. 10.30'da başlayan arıza için ekiplerin çalışması SUSURLUK > GÖBEL MAH. bölgesinde 13.30'da tamamlandı.

BALIKESİR SUSURLUK SU KESİNTİSİ

2025/07/31 - 11:00:00 - 13:00:00

SUSURLUK ORTA MAH., KIŞLA MAH. ve HAN MAH. bölgelerinde bugün 11.00'de başlayan arıza 13.00'te tamamlandı. EDREMİT NARLI MAH. bölgesinde arıza 13.00'te sona erdi.

GÖNEN KURTULUŞ MAH. bölgesinde bugün 11.00'da başlayan arıza bakım çalışmaları 13.00'e kadar sürerken Bandırma 600 EVLER MAH. bölgesindeki arıza 12.00'de tamamlandı.