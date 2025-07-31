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 | Sumru Tarhan

Bandırma su kesintisinin biteceği saat duyuruldu! 31 Temmuz Balıkesir su arızası

Bandırma su kesintisinin biteceği saat belli oldu. 31 Temmuz günü erken saatlerde başlayan Balıkesir su kesintisinin saat kaçta biteceği vatandaşın gündeminde.

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Bandırma su kesintisinin biteceği saat duyuruldu! 31 Temmuz Balıkesir su arızası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:37

Bugün 'da meydana gelen için ekipler çalışmalara başladı. 31 Temmuz Perşembe günü yaşanan su kesintisinin biteceği saat netleşti.

BANDIRMA SU KESİNTİSİ 31 TEMMUZ 2025

Bugün Bandırma'da 14.00 ile 17.00 aralığında yaşanacak olan su kesintisinin etkileneceği mahalleler şöyle:
BANDIRMA > PAŞAKENT MAH.
BANDIRMA > PAŞABAYIR MAH.
BANDIRMA > PAŞAKONAK MAH.
BANDIRMA > YENİ MAH.

Bandırma su kesintisinin biteceği saat duyuruldu! 31 Temmuz Balıkesir su arızası

BANDIRMA > EDİNCİK MAH. bölgesinde bugün 12.00'de başlayan su kesintisi 17.00'ye kadar sürecek. 10.30'da başlayan arıza için ekiplerin çalışması > GÖBEL MAH. bölgesinde 13.30'da tamamlandı.

Bandırma su kesintisinin biteceği saat duyuruldu! 31 Temmuz Balıkesir su arızası

BALIKESİR SUSURLUK SU KESİNTİSİ

2025/07/31 - 11:00:00 - 13:00:00
SUSURLUK ORTA MAH., KIŞLA MAH. ve HAN MAH. bölgelerinde bugün 11.00'de başlayan arıza 13.00'te tamamlandı. EDREMİT NARLI MAH. bölgesinde arıza 13.00'te sona erdi.

KURTULUŞ MAH. bölgesinde bugün 11.00'da başlayan arıza bakım çalışmaları 13.00'e kadar sürerken Bandırma 600 EVLER MAH. bölgesindeki arıza 12.00'de tamamlandı.

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ETİKETLER
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