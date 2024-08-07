Bandırma'da yangın vatandaşlar tarafından görüntülenirken sebebi henüz bilinmiyor

07 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:58

Ankara Akyurt Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyor

Ankara Akyurt Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyor

Bugün öğlen saatlerinde Bandırma'da çıkan otluk alandaki yangın vatandaşları endişelendirirken neden ve nerede çıktığı araştırılmaya başlandı.

BANDIRMA YANGIN SON DAKİKA NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

7 Ağustos günü Bandırma'da dumanların yükselmesinin ardından vatandaşlar endişelendi. X platformunda yayınlanan paylaşımlardaki görüntüler konuşulurken yangının sebebi henüz öğrenilmedi.

Ayrıntılar geliyor...