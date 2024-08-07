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Bandırma'da yangın vatandaşlar tarafından görüntülenirken sebebi henüz bilinmiyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:58
Bandırma&#039;da yangın vatandaşlar tarafından görüntülenirken sebebi henüz bilinmiyor

7 Ağustos günü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dumanların yükselmesinin ardından Bandırma yangın son dakika durumu nedir merak edilirken söndürüldü mü araştırılıyor. Sosyal medyada kullanıcılar Bandırma'da çıkan yangını paylaşırken nedeni henüz belirlenmedi.

Bugün öğlen saatlerinde Bandırma'da çıkan otluk alandaki yangın vatandaşları endişelendirirken neden ve nerede çıktığı araştırılmaya başlandı.

BANDIRMA YANGIN SON DAKİKA NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

7 Ağustos günü Bandırma'da dumanların yükselmesinin ardından vatandaşlar endişelendi. X platformunda yayınlanan paylaşımlardaki görüntüler konuşulurken yangının sebebi henüz öğrenilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Kaynak: TGRT Haber
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