Bandırmaspor - Amedspor maçının yayınlandığı kanallar belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Eylül 2024 17:13 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 17:34

Bugün Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar ise Amedspor maçı hangi kanaldan izlenir merak ediyordu. 16.00'da başlayan karşılaşmanın kanalı ve saati netleşti.