Bandırmaspor - Amedspor maçının yayınlandığı kanallar belli oldu
Bugün Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar ise Amedspor maçı hangi kanaldan izlenir merak ediyordu. 16.00'da başlayan karşılaşmanın kanalı ve saati netleşti.
Milli aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'de karşılaşmalar başladı. Trendyol 1. Lig'de ise Bandırmaspor ile Amedspor müsabakası oynanıyor.
Maçın kaç kaç olduğu yakından takip edilirken nereden izleneceği de belli oldu.
BANDIRMASPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Mücadele 16.00'da başladı.
AMEDSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
16.00'da başlayan mücadele henüz sona ermedi.
Müsabakada devre arası devam ederken Amedspor 1-0 olarak önde ilerliyor. Karşılamanın golünü ise Adama Traore kaydetti.