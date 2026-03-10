Menü Kapat
Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu açık olacağı iddia edilmişti

Bankalar cumartesi çalışacak mı, hafta sonu banka işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarca merak edildi. Bugün başta sosyal medya olmak üzere bazı internet sitelerinde yayılan paylaşımlar, bankaların çalışma düzenine ilişkin yeni bir uygulamanın başlayacağı iddiasını gündeme taşıdı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu paylaşımlarda bankaların cumartesi günleri yarım gün hizmet vereceğine dair ifadeler yer aldı. Konu, bankacılık işlemlerini şubeler üzerinden gerçekleştiren vatandaşların yanı sıra sektörde çalışanlar tarafından da yakından takip edilmeye başlandı. Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan iddiaların ardından gözler resmi kaynaklara çevrildi. Bankalar cumartesi çalışacak mı? İşte bankaların hafta sonu açık olup olmayacağına ilişkin resmi kaynaktan bilgiler…

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu açık olacağı iddia edilmişti
Sosyal medya platformlarında ve bazı internet haber sitelerinde bankaların çalışma günlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığı yönünde paylaşımlar hızla yayıldı. İddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, konuya ilişkin resmi kayıtlar ve mevcut uygulamalar yeniden gündeme geldi.

BANKA ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Türkiye’de banka şubeleri genel olarak hafta içi mesai düzeninde hizmet veriyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri açık olan şubeler, sabah saatlerinde hizmete başlayarak gün içinde müşterilerin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Bankaların büyük bölümünde açılış saati sabah 09.00 olarak uygulanıyor. Bazı şubelerde ise nadir olarak 09.30 gibi farklı saatlerde mesai başlayabiliyor.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu açık olacağı iddia edilmişti

Banka şubelerinde gün içerisinde öğle arası uygulaması da bulunuyor. Çoğu şube 12.30 ile 13.30 saatleri arasında bir saatlik öğle molası veriyor ve bu süre içinde işlem yapılamıyor. Öğle arasının ardından hizmet yeniden devam ediyor ve mesai genellikle akşam saat 17.00’de sona eriyor. Bazı özel bankaların belirli lokasyonlarda bulunan şubelerinde kapanış saati 18.00’e kadar uzayabiliyor, nadir olarak daha geç saatlerde hizmet veren şubeler de bulunabiliyor.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu açık olacağı iddia edilmişti

BANKALAR CUMARTESİ ÇALIŞACAK MI, AÇIK MI OLACAK?

Türkiye’de bankaların büyük çoğunluğu hafta sonu şube hizmeti sunmuyor. Cumartesi ve pazar günleri banka şubeleri genel uygulama kapsamında kapalı kalıyor. Bu nedenle şubeden işlem yapmak isteyen müşteriler, işlemlerini hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebiliyor.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu açık olacağı iddia edilmişti

Bununla birlikte bazı istisnai uygulamalar da bulunuyor. Alışveriş merkezleri ve havalimanları gibi özel lokasyonlarda yer alan bazı banka şubeleri sınırlı saatlerde hizmet verebiliyor. Şube dışında gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin önemli bir bölümü ise mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden haftanın her günü ve günün her saatinde yapılabiliyor.

Bankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu açık olacağı iddia edilmişti

BANKALAR HAFTA SONU ÇALIŞACAK İDDİASI

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bankaların cumartesi günleri yarım gün çalışmasını öngören bir düzenlemenin kabul edildiği ileri sürüldü. Paylaşımlarda banka şubelerinin cumartesi günleri 09.00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet vereceğine ilişkin ifadeler yer aldı. Bu içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve bazı internet haber sitelerinde de yer buldu.

Ancak TBMM kayıtları ve Resmi Gazete incelemelerinde bankaların cumartesi günleri zorunlu olarak çalışmasına ilişkin kabul edilmiş herhangi bir kanun teklifi ya da düzenleme yer almıyor. Bir düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM’de kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

