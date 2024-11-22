Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı

22 Kasım 2024 12:07 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:15

Yıl sonu yaklaştıkça bankalar arasında emekli promosyonlar için yarış başladı. Bankalar, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli zammı için kritik gelişme: Asgari ücret etkisiyle SSK ve Bağ-Kur zamları için çok önemli ipucu

Emekli zammı için kritik gelişme: Asgari ücret etkisiyle SSK ve Bağ-Kur zamları için çok önemli ipucu

Emekli maaşı​ banka promosyon​ ücretine dair araştırmalar hız kazandı. Promosyon ödemeleri için bankalar​ 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru kabul etmeye başladı.

BANKALAR NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşını Ziraat Bankası​ ve Halkbank​ gibi kamu bankalarına taşıyan emeklilere, 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı sunuluyor. Özel bankalardaki promosyon ücreti ise 20 bin liraya ulaştı.

İşte, bankaların emekli promosyonu kampanyaları;

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.

Buna göre, maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.

İŞ BANKASI

Maaş Aralığı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

HALKBANK

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

ZİRAAT BANKASI

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ING BANK

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi yapılacak.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank Emeklilere 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunuyor.

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü veriliyor.

DENİZBANK

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK

Maaş tutarı;

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;

10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.