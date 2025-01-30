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Barcelona Atalanta maçı kaç kaç bitti? 4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Ocak 2025 01:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 01:18
Barcelona Atalanta maçı kaç kaç bitti? 4 gollü maçta kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Barcelona, Atalanta'yı ağırladı. Karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Barcelona kendi evinde beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

Barcelona ile Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında karşı karşıya geldi.

4 golün kaydedildiği maçta kazanan olmadı.

Barcelona Atalanta maçı kaç kaç bitti? 4 gollü maçta kazanan çıkmadı - 1. Resim

BARCELONA ATALANTA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Barcelona Atalanta maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Barcelona lig aşamasını 19 puanla 2. sırada bitirdi.

Atalanta ise 15 puanla 9. sırada yer buldu.

Barcelona Atalanta maçı kaç kaç bitti? 4 gollü maçta kazanan çıkmadı - 2. Resim

BARCELONA ATALANTA MAÇ ÖZETİ

Katalan ekibinin gollerini 47. dakikada Lamine Yamal atarken ve 72'de de Ronald Araujo attı.

Atalanta’nın golleri ise 67'de Ederson’dan ve 79. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

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Kaynak: TGRT Haber

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