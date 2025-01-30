Barcelona Atalanta maçı kaç kaç bitti? 4 gollü maçta kazanan çıkmadı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Ocak 2025 01:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 01:18
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Barcelona, Atalanta'yı ağırladı. Karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Barcelona kendi evinde beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.
Barcelona ile Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında karşı karşıya geldi.
4 golün kaydedildiği maçta kazanan olmadı.
BARCELONA ATALANTA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Barcelona Atalanta maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Barcelona lig aşamasını 19 puanla 2. sırada bitirdi.
Atalanta ise 15 puanla 9. sırada yer buldu.
BARCELONA ATALANTA MAÇ ÖZETİ
Katalan ekibinin gollerini 47. dakikada Lamine Yamal atarken ve 72'de de Ronald Araujo attı.
Atalanta’nın golleri ise 67'de Ederson’dan ve 79. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.
Kaynak: TGRT Haber