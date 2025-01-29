Barcelona - Atalanta maçının hangi kanalda olduğu ve saati belli oldu

29 Ocak 2025 15:23 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:34

Tüm dünyanın yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. 29 Ocak Çarşamba akşamı Barcelona ile Atalanta ile mücadele edecek. Muhtemel ilk 11 ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal taraftarın gündeminde.

Bu akşam maç var mı 29 Ocak? Bugünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları

Bu akşam maç var mı 29 Ocak? Bugünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları

Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Yarın hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Bu akşamın maç programına göre Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Barcelona karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarış sürerken bugün oynanacak olan Barcelona maçının yayınlandığı kanal duyuruldu.

BARCELONA - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftanın en heyecanlı maçlarından biri bu akşam oynanacak. Barcelona bugün Atalanta'yı konuk ediyor.

Barcelona ligde oynadığı 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 18 puanla devam ediyor. Atalanta 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

Bu akşam oynanacak olan müsabaka tabii Spor 2, CBC Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

29 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak müsabaka tabii Spor 2, CBC Sport kanalları aracılığıyla yayınlanacak. Maç 23.00'te başlayacak ve tabii Spor 2, CBC Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - ATALANTA MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, M. de Roon, Ruggeri, Pasalic, Lookman, De Ketelaere