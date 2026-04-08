Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı İspanya’nın iki dev kulübünü karşı karşıya getiriyor. Camp Nou’daki mücadele, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Özetle

BARCELONA ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Barcelona, iç sahada oynayacağı karşılaşmada topa sahip olma odaklı oyun planını sahaya taşımaya hazırlanıyor. Hücum hattındaki hareketlilik ve orta sahadaki pas organizasyonları, Katalan temsilcisinin maçtaki en önemli unsurları arasında yer alıyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen ekip, ilk karşılaşmadan skor üstünlüğüyle ayrılmak istiyor.

Atletico Madrid ise disiplinli savunma yapısıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki ekip, kompakt oyun anlayışı ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacak. Deplasmanda bulunacak bir gol ya da alınacak galibiyet, Madrid temsilcisi açısından önemli bir avantaj anlamına gelecek. Barcelona Atletico Madrid maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Barcelona - Atletico Madrid maç kadrosu ilk 11’ler açıklandı:

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski.

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Llorente, Simeone, Lookman, Griezmann, Alvarez.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadele, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Tabii platformuna erişim sağlamak için kullanıcıların internet bağlantısı üzerinden siteye giriş yapması veya mobil uygulamayı indirmesi gerekiyor. Üyelik işlemleri kısa sürede tamamlanabiliyor ve platform üzerinden canlı yayınlar farklı cihazlardan izlenebiliyor.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD İSTATİSTİKLERİ

İki takımın geçmiş karşılaşmaları, mücadelenin dengeli geçeceğine işaret ediyor. Barcelona topa sahip olma oranı yüksek bir oyun yapısına sahipken, Atletico Madrid daha çok savunma disiplini ve hızlı geçişlerle sonuca gitmeye çalışıyor.

Aynı akşam oynanacak Paris Saint-Germain - Liverpool karşılaşmasına ait veriler de Avrupa futbolundaki rekabet seviyesini ortaya koyuyor. PSG’nin maç başına 2,2 gol ortalaması bulunurken, Liverpool’un savunmada maç başına 0,9 gol yeme ortalaması dikkat çekiyor. Fiziksel verilerde Liverpool’un koşu mesafesi, PSG’nin ise topa sahip olma oranı göze çarpmakta.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için farklı alternatifler bulunuyor. Tabii platformu üzerinden canlı izleme imkânı sunulurken, internet bağlantısı olan cihazlardan erişim sağlanabiliyor.

Bunun dışında bazı yabancı kanallar da mücadeleyi yayın programına aldı. Almanya’da SRF zwei, ABD’de Univision Now, Azerbaycan’da TV NET, Belçika’da Play Sports 3 ve Danimarka’da TV3 Sport üzerinden karşılaşma takip edilebiliyor.

Barcelona Atletico Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: SRF zwei

ABD: Univision Now

Azerbaycan: TV NET

Belçika: Play Sports 3

Danimarka: TV3 Sport