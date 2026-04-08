Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Barcelona Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Camp Nou’da oynanacak kritik mücadele, iki farklı oyun anlayışını sahaya yansıtacak. Aynı akşam Paris Saint-Germain ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşma öncesi açıklanan istatistikler, Avrupa futbolunda rekabetin ne kadar üst seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri ve platform detayları da netleşti. Barcelona Atletico Madrid canlı maç nerede izlenir? İşte Barcelona Atletico Madrid canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 21:29

UEFA ’nde çeyrek final heyecanı İspanya’nın iki dev kulübünü karşı karşıya getiriyor. Camp Nou’daki mücadele, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile Atletico Madrid, Camp Nou'da karşılaşıyor.
Barcelona Atletico Madrid canlı izle! Barcelona, topa sahip olma odaklı oyun planıyla sahada olacak.
Barcelona Atletico Madrid canlı maç izle! Atletico Madrid, disiplinli savunma yapısı ve hızlı hücumlarla mücadele edecek.
Barcelona Atletico Madrid canlı izle kaçak, canlı link yasal değildir. Maç, Tabii Spor platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Barcelona Atletico Madrid kaçak izle, canlı maç yayını gibi siteler yasal değildir. Barcelona'nın ilk 11'inde Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski yer alıyor.
Barcelona Atletico Madrid canlı izle Yandex! Atletico Madrid'in ilk 11'inde Musso, Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Llorente, Simeone, Lookman, Griezmann, Alvarez bulunuyor.
Barcelona Atletico Madrid link, cihazınıza zarar verebilir. Karşılaşma Almanya'da SRF zwei, ABD'de Univision Now, Azerbaycan'da TV NET, Belçika'da Play Sports 3 ve Danimarka'da TV3 Sport gibi yabancı kanallardan da takip edilebiliyor.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

BARCELONA ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

, iç sahada oynayacağı karşılaşmada topa sahip olma odaklı oyun planını sahaya taşımaya hazırlanıyor. Hücum hattındaki hareketlilik ve orta sahadaki pas organizasyonları, Katalan temsilcisinin maçtaki en önemli unsurları arasında yer alıyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen ekip, ilk karşılaşmadan skor üstünlüğüyle ayrılmak istiyor.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

ise disiplinli savunma yapısıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki ekip, kompakt oyun anlayışı ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacak. Deplasmanda bulunacak bir gol ya da alınacak galibiyet, Madrid temsilcisi açısından önemli bir avantaj anlamına gelecek. Barcelona Atletico Madrid maçı ile ekranlara gelecek.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Barcelona - Atletico Madrid maç kadrosu ilk 11’ler açıklandı:

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski.

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Llorente, Simeone, Lookman, Griezmann, Alvarez.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadele, Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Tabii platformuna erişim sağlamak için kullanıcıların internet bağlantısı üzerinden siteye giriş yapması veya mobil uygulamayı indirmesi gerekiyor. Üyelik işlemleri kısa sürede tamamlanabiliyor ve platform üzerinden canlı yayınlar farklı cihazlardan izlenebiliyor.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD İSTATİSTİKLERİ

İki takımın geçmiş karşılaşmaları, mücadelenin dengeli geçeceğine işaret ediyor. Barcelona topa sahip olma oranı yüksek bir oyun yapısına sahipken, Atletico Madrid daha çok savunma disiplini ve hızlı geçişlerle sonuca gitmeye çalışıyor.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Aynı akşam oynanacak Paris Saint-Germain - Liverpool karşılaşmasına ait veriler de Avrupa futbolundaki rekabet seviyesini ortaya koyuyor. PSG’nin maç başına 2,2 gol ortalaması bulunurken, Liverpool’un savunmada maç başına 0,9 gol yeme ortalaması dikkat çekiyor. Fiziksel verilerde Liverpool’un koşu mesafesi, PSG’nin ise topa sahip olma oranı göze çarpmakta.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için farklı alternatifler bulunuyor. Tabii platformu üzerinden canlı izleme imkânı sunulurken, internet bağlantısı olan cihazlardan erişim sağlanabiliyor.

Bunun dışında bazı yabancı kanallar da mücadeleyi yayın programına aldı. Almanya’da SRF zwei, ABD’de Univision Now, Azerbaycan’da TV NET, Belçika’da Play Sports 3 ve Danimarka’da TV3 Sport üzerinden karşılaşma takip edilebiliyor.

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Barcelona Atletico Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: SRF zwei

ABD: Univision Now

Azerbaycan: TV NET

Belçika: Play Sports 3

Danimarka: TV3 Sport

ETİKETLER
#Spor
#barcelona
#şampiyonlar ligi
#atletico madrid
#canlı yayın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.