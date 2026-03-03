Barcelona Atletico Madrid CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı bu akşam oynanacak rövanş mücadelesiyle devam edecek. Barcelona, kendi sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak İspanya Kral Kupası yarı final rövanş mücadelesi saat 23.00’te başlayacak. İlk maç 12 Şubat 2026’da Madrid’de oynanmış ve Atletico Madrid rakibini 4-0 mağlup etmişti. Bu skorun ardından toplamda 4-0 üstünlüğü bulunan konuk ekip, rövanşa avantajlı çıkacak. Barcelona ise tur şansını sürdürebilmek için en az 4 gol atmak zorunda olacak.

Karşılaşma, Barcelona’nın iç saha maçlarını oynadığı Spotify Camp Nou’da yapılacak. Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kupada finale kalabilmek için sahada olacak. Atletico Madrid cephesinde ise teknik direktör Diego Simeone ilk maçtaki skor avantajıyla takımını sahaya çıkaracak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın, platform aboneleri için erişime açık olacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen kullanıcıların aktif üyelikle sisteme giriş yapması gerekiyor.

Yurt dışında ise maç farklı yayıncılar tarafından ekranlara taşınacak. ABD’de fuboTV, Avusturya’da DAZN Austria, Danimarka’da Disney+, Hollanda’da Ziggo Sport, Nijerya’da Canal+ ve Rusya’da Match! futbol 2 karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Barcelona - Atletico Madrid maç kadrosu ilk 11 belli oldu:

Barcelona 11: Joao Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde, Pedri, Bernal, Raphinha, Lopez, Yamal, Torres

Atletico Madrid 11: Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Johnny Cardoso, Simeone, Alvarez, Griezmann

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Barcelona Atletico Madrid maçını izlemek isteyenler, aktif bir S Sport Plus üyeliği ile web tarayıcısı üzerinden ssportplus.com adresine giriş yaparak canlı yayınlar bölümünden karşılaşmayı seçebilecek. Platform, HD yayın seçeneğiyle maçı takip etme imkânı sunuyor.

Mobil cihaz kullanıcıları ise Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamayı indirerek hesaplarına giriş yaptıktan sonra canlı maç sekmesinden yayına ulaşabilecek. Ayrıca Android TV, Apple TV, LG ve Samsung akıllı televizyonlar ile Xbox konsollarında uygulama aracılığıyla izleme seçeneği bulunuyor.