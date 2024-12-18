Barcelona Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe’de sakatlık kervanına Wade Baldwin de eklendi

18 Aralık 2024 00:35 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 00:56

Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 16. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Barcelona’ya konuk oldu. Karşılaşmada Wade Baldwin sakatlanarak soyunma odasına gitti.

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Turkish Airlines EuroLeague’in 2024-25 sezonu ilk yarısı bu hafta oynanacak 5. çift maçlarla tamamlanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko​ da bu kapsamda 16. hafta maçında Barcelona’ya konuk oldu.

BARCELONA​ FENERBAHÇE BEKO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague​'in 16. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 90-63 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu skorla, EuroLeague'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti.

1. Çeyrek: Barcelona-Fenerbahçe Beko: 20-12 İlk Yarı: Barcelona-Fenerbahçe Beko: 44-37 3. Çeyrek: Barcelona-Fenerbahçe Beko: 65-63 Maç sonucu: Barcelona-Fenerbahçe Beko: 90-63

SAKATLIK KERVANINA WADE BALDWİN DE EKLENDİ

Fenerbahçe Beko'da oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Scottie Wilbekin ve Arturs Zagars'ın sakatlıkları sürerken bir de Wade Baldwin şoku yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Wade Baldwin, direkt soyunma odasına gitti.

Wade Baldwin'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.