Barcelona – Las Palmas maçı hangi kanalda? İspanya La Liga’da heyecan sürüyor

30 Kasım 2024 16:11 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:13

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı devam ederken 30 Kasım Cumartesi günü Barcelona ile Las Palmas karşı karşıya geliyor. Bugün 16.00'da başlayan karşılaşmayı izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

La Liga​'da 15. hafta devam ederken bugün oynanacak futbol​ maçları gündeme geldi. 30 Kasım​ günü futbol devi Barcelona​ ve Las Palmas​ sahaya çıkacak.

Tüm dünyada takip edilen ligde oynanacak olan müsabakanın yayınlandığı kanal ve saati de netleşti.

BARCELONA - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

30 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Barcelona Las Palmas maçının yayıncısı bulunmuyor.

Barcalona ligde son 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 34 puanda olan takım ilk sırada yer alıyor.

BARCELONA - LAS PALMAS MAÇI KAÇ KAÇ?

La Liga'da oynanan müsabaka henüz sonlanmadı. Karşılaşma 16.00'da başladı. Sona ermesiyle beraber maçın galibi belli olacak.

Karşılaşmanın sonlanmasıyla beraber skora haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adrian Cordero maçın hakemi olurken Estadi Olímpic Lluís Companys’te oynanıyor.