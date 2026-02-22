Barcelona Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Levante maç kadrosu, ilk 11

Barcelona - Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. La Liga'da heyecan 25. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Barcelona geçtiğimiz hafta aldığı Girona mağlubiyetinin ardından liderliği Real Madrid'e kaptırmıştı. Real Madrid ise dün Osasuna karşısında 2-1 mağlubiyet aldı. Barcelona bugün Levante ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan Barcelona galibiyet alırsa tekrardan liderlik koltuğuna oturacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Barcelona - Levante ilk 11'leri belli oldu.

BARCELONA - LEVANTE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak olan Barcelona - Levante maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Barcelona bu sezon La Liga'da oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 58 puan toplayan Barcelona karşılaşmadan galibiyet alırsa tekrardan liderlik koltuğuna oturacak. Levante ise bu sezon 24 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan Levante küme düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

BARCELONA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 25. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Levante maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Javier Alberola Rojas yönetecek.

BARCELONA - LEVANTE MAÇ KADROSU, İLK 11

Barcelona - Levante maçının ilk 11'leri açıklandı. Barcelona'da Andreas Christensen ve Pablo Gavi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Levante tarafında ise Roger Brugue ve Pablo Martinez sakatlıklardan dolayı, Kervin Arriaga ise sarı-kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona - Levante maçının ilk 11'leri şöyle:

Barcelona: Garcia, Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo, F. de Jong, Bernal, Olmo, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Levante: Ryan, Toljan, Adri, Sanchez, Olasagasti, Rey, Garcia, Alvarez, Tunde, Romero