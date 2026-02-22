Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Barcelona Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Levante maç kadrosu, ilk 11

Barcelona - Levante maç kadrosu, ilk 11'leir taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. La Liga'nın 25. haftası kapsamında bugün Katalon devi Barcelona, Levante ile karşı karşıya gelecek. Barcelona karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak tekrardan liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. İşte Barcelona - Levante maç kadrosu, ilk 11'leri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barcelona Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Levante maç kadrosu, ilk 11
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 17:26

- Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. 'da heyecan 25. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. Barcelona geçtiğimiz hafta aldığı Girona mağlubiyetinin ardından liderliği Real Madrid'e kaptırmıştı. Real Madrid ise dün Osasuna karşısında 2-1 mağlubiyet aldı. Barcelona bugün Levante ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan Barcelona galibiyet alırsa tekrardan liderlik koltuğuna oturacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Barcelona - Levante ilk 11'leri belli oldu.

Barcelona Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Levante maç kadrosu, ilk 11

BARCELONA - LEVANTE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak olan Barcelona - Levante maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Barcelona bu sezon La Liga'da oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 58 puan toplayan Barcelona karşılaşmadan galibiyet alırsa tekrardan liderlik koltuğuna oturacak. Levante ise bu sezon 24 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan Levante küme düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

Barcelona Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Levante maç kadrosu, ilk 11

BARCELONA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 25. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Levante maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Javier Alberola Rojas yönetecek.

Barcelona Levante maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Levante maç kadrosu, ilk 11

BARCELONA - LEVANTE MAÇ KADROSU, İLK 11

Barcelona - Levante maçının ilk 11'leri açıklandı. Barcelona'da Andreas Christensen ve Pablo Gavi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Levante tarafında ise Roger Brugue ve Pablo Martinez sakatlıklardan dolayı, Kervin Arriaga ise sarı-kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona - Levante maçının ilk 11'leri şöyle:

Barcelona: Garcia, Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo, F. de Jong, Bernal, Olmo, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Levante: Ryan, Toljan, Adri, Sanchez, Olasagasti, Rey, Garcia, Alvarez, Tunde, Romero

ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#la liga
#Maç Yayını
#Levante Ud
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.