Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Racing de Santander ile FC Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesi, El Sardinero Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Racing de Santander ile FC Barcelona arasında oynanacak İspanya Kral Kupası son 16 turu karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, dijital platform üzerinden yayına ulaşabilecek.

Karşılaşma, S Sport Plus aboneliği bulunan kullanıcılar tarafından internet bağlantısı aracılığıyla izlenebilecek. Yayın, platformun canlı yayın akışı içerisinde yer alacak ve maç saatinde erişime açılacak.

RACİNG SANTANDER - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Racing Santander ile Barcelona arasındaki kupa mücadelesi, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ve uygulamaları üzerinden izlenebilecek. Platforma web tarayıcısı üzerinden giriş yapan kullanıcılar, canlı yayınlar bölümünden maçı takip edebilecek.

Ayrıca mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden de S Sport Plus uygulamasıyla yayın izlenebilecek. Uygulama Android, iOS, Android TV, Apple TV, LG webOS ve Samsung Tizen gibi sistemlerde kullanılabilecek.

RACİNG DE SANTANDER - BARSELONA MAÇ KADROSU

Racing Santander - Barselona maç kadrosu açıklandı:

Racing: Ezkieta, Mario Garcia, Manu Hernando, Javi Castro, Mantilla, Inigo, Suleiman, Aldasoro, Maguette, Arana, Guliashvili

Barcelona: Joan Garcia, Balde, Cubarsí, Gerard Martin, Kounde, Bernal, Casado, Dani Olmo, Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

S SPORT BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan bir dijital spor servisi olarak Barcelona maçını Full HD kalitede izleme imkanı sunacak. Platformda canlı maçların yanı sıra tekrar yayınlar ve analiz programları da yer alacak.

S Sport Plus’ı izlemek için uydu alıcısı veya ek bir kurulum gerekmeyecek. İnternet bağlantısı ve aktif bir abonelikle, karşılaşma bilgisayar, telefon, tablet ya da televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.