Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere

Racing de Santander Barcelona canlı yayın başlıyor! İspanya Kral Kupası’nda son 16 turu bu akşam oynanacak tek maç elemesiyle devam edecek. Racing de Santander, tarihi El Sardinero Stadı’nda FC Barcelona’yı ağırlayacak ve karşılaşma futbolseverlerin yakın takibinde olacak. İspanya saatiyle 21.00, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak mücadelede, kupada yoluna devam edecek takım belli olacak. Racing de Santander - Barselona nerede izlenir belli oldu. Barcelona, Supercopa de Espana zaferinin ardından sahaya çıkacakken, yoğun fikstür nedeniyle kadro planlamasıyla maça hazırlanacak. LaLiga 2 lideri Racing Santander ise ev sahibi avantajıyla kupada sürpriz bir sonuca ulaşmayı hedefleyecek. İşte Barcelona maçının yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 22:20

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Racing de Santander ile FC Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak eleme mücadelesi, El Sardinero Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.

Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Racing de Santander ile FC Barcelona arasında oynanacak İspanya Kral Kupası son 16 turu karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, dijital platform üzerinden yayına ulaşabilecek.

Karşılaşma, S Sport Plus aboneliği bulunan kullanıcılar tarafından internet bağlantısı aracılığıyla izlenebilecek. Yayın, platformun canlı yayın akışı içerisinde yer alacak ve maç saatinde erişime açılacak.

Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere

RACİNG SANTANDER - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Racing Santander ile Barcelona arasındaki kupa mücadelesi, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ve uygulamaları üzerinden izlenebilecek. Platforma web tarayıcısı üzerinden giriş yapan kullanıcılar, canlı yayınlar bölümünden maçı takip edebilecek.

Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere

Ayrıca mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden de S Sport Plus uygulamasıyla yayın izlenebilecek. Uygulama Android, iOS, Android TV, Apple TV, LG webOS ve Samsung Tizen gibi sistemlerde kullanılabilecek.

Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere

RACİNG DE SANTANDER - BARSELONA MAÇ KADROSU

Racing Santander - Barselona maç kadrosu açıklandı:

Racing: Ezkieta, Mario Garcia, Manu Hernando, Javi Castro, Mantilla, Inigo, Suleiman, Aldasoro, Maguette, Arana, Guliashvili

Barcelona: Joan Garcia, Balde, Cubarsí, Gerard Martin, Kounde, Bernal, Casado, Dani Olmo, Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

Racing Santander Barcelona CANLI nereden izlenir? Müsabaka başlamak üzere

S SPORT BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan bir dijital spor servisi olarak Barcelona maçını Full HD kalitede izleme imkanı sunacak. Platformda canlı maçların yanı sıra tekrar yayınlar ve analiz programları da yer alacak.

S Sport Plus’ı izlemek için uydu alıcısı veya ek bir kurulum gerekmeyecek. İnternet bağlantısı ve aktif bir abonelikle, karşılaşma bilgisayar, telefon, tablet ya da televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.