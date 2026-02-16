Menü Kapat
Girona Barcelona CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

Girona Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Girona FC - Barselona maç kadrosu, karşılaşma öncesi netleşmeye başladı. İspanya La Liga’nın 24. haftasında Katalan derbisinde Girona ile Barcelona karşı karşıya geliyor. 16 Şubat 2026 Pazartesi akşamı saat 23.00’te başlayacak mücadele, Girona’nın ev sahipliğinde Estadi Municipal de Montilivi’de oynanacak. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Barcelona ikinci sırada haftaya girerken, Girona orta sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Copa del Rey’de Atletico Madrid karşısında aldığı yenilginin ardından ligde üç puan arayacak. Girona FC - Barselona nerede izlenir? İşte Girona Barcelona canlı yayın bilgileri…

Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Katalonya’da oynanacak. ile arasındaki mücadele, hem derbi niteliği hem de puan tablosuna etkisi nedeniyle önem taşıyor. Girona Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. İşte karşılaşma ile ilgili canlı maç izleme detayları…

GİRONA BARCELONA CANLI İZLE

Girona FC ile FC Barcelona arasında oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve mücadele Estadi Municipal de Montilivi’de gerçekleştirilecek. La Liga’nın 24. haftasında oynanacak bu randevu, Katalan derbisi olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Barcelona ligde ikinci sırada yer alırken, Girona ise 15. sırada yer alıyor.

Barcelona, Copa del Rey’de Atletico Madrid karşısında aldığı yenilgi sonrası bu akşam Girona deplasmanına çıkacak. Hansi Flick yönetimindeki ekipte Raphinha’nın dönüşü bekleniyor. Girona ise sahasında güçlü rakibine karşı puan arayacak ve ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak. Girona Barcelona maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona Barcelona maçı Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma televizyon üzerinden S Sport 1 kanalından takip edilebilecek. Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+ ve Vodafone TV gibi platformlarda S Sport kanalları yer alıyor ve pakete dahil olan aboneler Girona Barcelona maçını TV üzerinden canlı izleyebiliyor.

Dijital yayın tercih edenler için ise platformu üzerinden canlı yayın imkanı bulunuyor. Uygulama App Store, Google Play ve akıllı televizyonlardan indirilebiliyor. Aboneliği bulunan kullanıcılar uygulama üzerinden canlı yayın bölümünden Girona Barcelona maçını açarak karşılaşmayı takip edebiliyor.

GİRONA FC - BARSELONA NEREDE İZLENİR?

Girona Barcelona maçı Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden yayınlanırken, yurt dışında farklı yayıncılar maçı ekranlara taşıyacak. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da İdman Azərbaycan, Brezilya’da Disney+ ve Nijerya’da Canal+ karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Girona Barcelona maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: fuboTV

Almanya: DAZN

Azerbaycan: İdman Azərbaycan

Brezilya: Disney+

Nijerya: Canal+

S Sport Plus aboneleri mobil telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon üzerinden Girona Barcelona maçını izleyebiliyor. Platform, aynı anda birden fazla cihazdan erişim ve Girona Barcelona maç tekrarı gibi özellikler sunuyor. Abone olmayan kullanıcılar ise internet sitesi ya da uygulama üzerinden üyelik işlemlerini tamamlayarak Girona Barcelona canlı yayına erişim sağlayabiliyor.

GİRONA FC – BARSELONA MAÇ KADROSU

Girona - Barcelona maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Girona: Gazzaniga, Rincon, Reis, Blind, Martínez, Martín, Witsel, Tsyhankov, Lemar, Gil, Vanat

Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, De Jong, Bernal, Lamine Yamal, Lopez, Olmo, Torres

