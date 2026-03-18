Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Barcelona Newcastle United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile Newcastle United bu akşam karşı karşıya geliyor. İlk maçta İngiltere’de 1-1’lik eşitlik çıkarken, rövanş mücadelesi turu geçen tarafı belirleyecek. Barcelona’daki Spotify Camp Nou’da oynanacak kritik karşılaşmada iki ekip de çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı eşleşmede, eşitlik halinde uzatma ve penaltı atışları devreye girecek. Barcelona Newcastle United maçı hangi kanalda? İşte Barcelona Newcastle United canlı yayın bilgileri…

Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı
UEFA 'nde heyecanı bu akşam oynanacak rövanş karşılaşmasıyla devam ediyor. ile arasındaki mücadele, futbolseverlerin odağında yer alıyor. İşte maçın yayın detayları…

BARCELONA NEWCASTLE UNİTED CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile Newcastle United, bu akşam saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Barcelona’daki Spotify Camp Nou’da oynanacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Karşılaşma, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Tabii Spor’u izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor. tabii.com üzerinden ya da mobil uygulamalar aracılığıyla üyelik işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Üyelik oluşturulduktan sonra “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara erişim sağlanabiliyor ve karşılaşma internet bağlantısı üzerinden takip edilebiliyor.

Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Barcelona Newcastle United maç kadrosu ilk 11’ler açıklandı:

Barcelona 11: Joan Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Bernal, Raphinha, Lopez, Yamal, Lewandowski

Newcastle United 11: Ramsdale, Hall, Burn, Thiaw, Trippier, Joelinton, Tonali, Ramsey, Barnes, Elanga, Gordon

Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BARSELONA - NEWCASTLE UNİTED İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında oynanan ilk maçta dengeli bir mücadele ortaya çıktı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Newcastle United’da Harvey Barnes 86. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, Barcelona’da Lamine Yamal uzatma dakikalarında penaltıdan skoru eşitledi.

Barcelona, La Liga’da lider konumda bulunurken hücum hattında Fermin Lopez ve Lamine Yamal gibi isimlerle sahaya çıkıyor. Newcastle United ise kadrosunda Woltemade ve Anthony Gordon gibi oyuncularla mücadele edecek.

Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BARCELONA NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Newcastle United arasında oynanacak rövanş karşılaşması Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Yayın, internet tabanlı olarak farklı cihazlardan izlenebiliyor.

Tabii Spor, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve Smart TV’ler üzerinden erişilebilen bir platform olarak hizmet veriyor. Yayınlar HD kalitesinde sunulurken, kullanıcılar Wi-Fi ya da mobil veri üzerinden karşılaşmayı izleyebiliyor.

Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Barcelona Newcastle United maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Paramount+

Arnavutluk: Tring Sport 2

Azerbaycan: Ictimai TV

Brezilya: TNT

Danimarka: TV3 Sport

Hırvatistan: Arena Sport 2 HR

Barcelona Newcastle United hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BARCELONA NEWCASTLE İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Barcelona ile Newcastle United arasında oynanan ilk karşılaşma 10 Mart’ta İngiltere’deki St. James’ Park’ta gerçekleşti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da rövanş öncesi avantaj sağlayamadı.

Karşılaşmada Newcastle United son dakikalarda öne geçmesine rağmen, Barcelona uzatma anlarında bulduğu golle skoru dengeledi. Bu sonucun ardından bu akşamki rövanş mücadelesi, turu geçen takımı belirleyecek.

