Barcelona Oviedo maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Oviedo maç kadrosu, muhtemel 11

Barcelona - Oviedo maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. La Liga'nın 21. haftası kapsamında bugün maç eksiği ile 2. sırada yer alan Barcelona ile 20. sırada bulunan Oviedo karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Barcelona - Oviedo maçında Lamine Yamal sakatlığının ardından tekrardan sahalara dönecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Barcelona - Oviedo maç kadrosu, ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Peki Barcelona - Oviedo maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın detayları...

BARCELONA - OVİEDO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak olan Barcelona - Oviedo karşılaşması açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Barcelona bu sezon La Liga'da oynadığı 20 amçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 49 puan toplayan Barcelona ligde Real Madrid'in hemen arkasından maç eksiği ile 2. sırada yer alıyor. Katalon devi karşılaşmada galibiyet alarak tekrardan liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Oviedo ise bu sezon 20 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligde sonuncu sırada yer alan Oviedo sadece 11 puan topladı. Oviedo, Barcelona karşısında puan alarak geri dönüş gerçekleştirmeyi ve kendini küme düşme hattından atmak istiyor.

BARCELONA - OVİEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 21. haftası kapsamında oynanacak olan Barcelona - Oviedo maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.15'te başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Jaun Martinez Munuera yönetecek.

İki takım tariih boyunca toplam 83 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 47'sinde Barcelona, 24'ünde Oviedo galibiyet ile ayrılırken, iki takım arasında oynanan 12 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Barcelona bu maçlarda 203 kere fileleri havalandırırken, Oviedo ise 120 gol attı.

BARCELONA - OVİEDO MAÇ KADROSU, İLK 11

Barcelona'da karşılaşma öncesinde Gavi, Andreas Christensen, Pedri ve Ferran Torres'in sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Oviedo'da ise Ovie Ejaria karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Barcelona - Oviedo maçının ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: Garcia, Martin, Garcia, Cubarsi, Cancelo, Olmo, F. de Jong, Casado, Raphinha, Lewandowski, Yamal

Oviedo: Escandell, Costas, Ahijado, Carmo, Lopez, Chaira, Colombatto, Sibo, Hassan, Reina, Vinas