Barcelona Sevilla maçı nereden izlenir, hangi kanalda? La Liga maçına saatler kaldı

La Liga'da 28. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları kapsamında bugün 1. sırada yer alan Barcelona ile 14. sıradaki Sevilla karşı karşıya gelecek. İki takım da karşılaşmadan galibiyet alarak adını 3 puanı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Sevilla maçı saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarların gündeminde ise Barcelona - Sevilla maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları yer alıyor. Peki Barcelona - Sevilla maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu mu?

BARCELONA - SEVİLLA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona - Sevilla maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Barcelona bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 22 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 67 puan toplayan Barcelona ligde 1. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Real Madrid ile aralarında ise maç eksiği olmasına rağmen 1 puan fark bulunuyor. Sevilla ise bu sezon 27 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 31 puan toplayan Sevilla 14. sırada yer alıyor.

BARCELONA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Sevilla maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. İki takım tarihleri boyunca 202 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 117'sinde Barcelona, 46'sinde ise Sevilla sahadan galibiyet ile ayrılırken, 39 maç beraberlik ile sonuçlandı. Barcelona bu maçlarda 424 kere fileleri havalandırdı. Sevilla ise 248 golle karşılık verdi.

BARCELONA - SEVİLLA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Barcelona - Sevilla maçında iki takımda da sakatlığı olan oyuncular bulunuyor. Barcelona'da Balde, Kounde, Frenkie de Jong, Pablo Gavi ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Sevilla tarafında ise Marcao, Fernandez ve Salas'ın sakatlığı bulunuyor. Azpilicueta ve Maupay'ın durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek.

Barcelona - Sevilla maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: J Garcia; Araujo, Cubarsi, E Garcia, Martin; Casado, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres

Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas; Juanlu, Agoume, Sow, Carmona; Adams, Romero