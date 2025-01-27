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Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti? Barcelona rakibini gol yağmuruna tuttu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Ocak 2025 01:20 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 01:22
Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti? Barcelona rakibini gol yağmuruna tuttu

Barcelona İspanya La Liga'nın 21. haftasında sahasında Valencia'yı ağırladı. Karşılaşmada 8 gol kaydedilirken Barcelona adeta rakibine gol oldu yağdı.

İspanya La Liga​'nın 21. hafta mücadelesinde Barcelona​ ile Valencia​ kozlarını paylaştı.

4 maç aradan sonra galip gelen Barcelona, galibiyet hasretinin acısını Valencia’dan çıkardı.

Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti? Barcelona rakibini gol yağmuruna tuttu - 1. Resim

BARCELONA VALENCİA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında sahasında Valencia'yı konuk eden Katalan ekibi, rakibini 7-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini, Fermin Lopez, Raphinha, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Lewandowski ve Cesar kendi kalesine kaydetti.

Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti? Barcelona rakibini gol yağmuruna tuttu - 2. Resim

BARCELONA VALENCİA MAÇ ÖZETİ

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan goller, 3. dakikada Frenkie de Jong, 8. dakikada Ferran Torres, 14. dakikada Raphinha, 24. dakikada Fermin Lopez, 45+4. dakikada Fermin Lopez, 66. dakikada Robert Lewandowski ve 75. dakikada Cesar Tarrega tarafından kaydedildi.

Valencia’nın tek golü ise 59. dakikada Hugo Duro’dan geldi.

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Kaynak: TGRT Haber
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