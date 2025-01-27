Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti? Barcelona rakibini gol yağmuruna tuttu

27 Ocak 2025 01:20 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 01:22

Barcelona İspanya La Liga'nın 21. haftasında sahasında Valencia'yı ağırladı. Karşılaşmada 8 gol kaydedilirken Barcelona adeta rakibine gol oldu yağdı.

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İspanya La Liga​'nın 21. hafta mücadelesinde Barcelona​ ile Valencia​ kozlarını paylaştı.

4 maç aradan sonra galip gelen Barcelona, galibiyet hasretinin acısını Valencia’dan çıkardı.

BARCELONA VALENCİA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında sahasında Valencia'yı konuk eden Katalan ekibi, rakibini 7-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini, Fermin Lopez, Raphinha, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Lewandowski ve Cesar kendi kalesine kaydetti.

BARCELONA VALENCİA MAÇ ÖZETİ

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan goller, 3. dakikada Frenkie de Jong, 8. dakikada Ferran Torres, 14. dakikada Raphinha, 24. dakikada Fermin Lopez, 45+4. dakikada Fermin Lopez, 66. dakikada Robert Lewandowski ve 75. dakikada Cesar Tarrega tarafından kaydedildi.

Valencia’nın tek golü ise 59. dakikada Hugo Duro’dan geldi.