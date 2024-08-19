Barcelona'dan ayrılması halinde İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelebileceği iddia edildi

19 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:51

Galatasaray ve Fenerbahçe transfer için peşindeydi! İlkay Gündoğan İstanbul'da: Geliş sebebi ortaya çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçe transfer için peşindeydi! İlkay Gündoğan İstanbul'da: Geliş sebebi ortaya çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan İlkay Gündoğan hakkında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

İspanyol gazetesi Sport'da yer alan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flix, İlkay Doğan ile görüşme yaparak düzenli forma şansı vermeyeceğini belirtti.

Yapılan görüşmenin ardından İlkay'ın takımda kalıp kalmayacağı hakkında karar vereceği belirtildi.

Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma konusunda henüz karar vermediği belirtiliyor.

Ancak ayrılması durumunda oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulandı.

Ayrıca İlkay Gündoğan ile Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'ın da devrede olduğu açıklandı.

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ TAKIMLI?

İlkay Gündoğan verdiği bir röportajda ailesinden gelen Galatasaray'a olan sempatisini belirtmiş ve günün birinde forma giymek istediğini ifade etmişti.