Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın Müslüman olduğu iddia ediliyor

29 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:27

Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Barcelona'da forma giyen 16 yaşındaki Lamine Yamal, geçtiğimiz günlerde Messi'nin kendisini küçükken banyo yatırmış olması ile gündeme gelmişti.

Babası tarafından paylaşılan fotoğrafın ardından gündeme gelen olayda Messi'nin 5 aylıkken genç futbolcuya bir yardım kampanyası kapsamında banyo yaptırdığı görülüyor.

Şimdi ise dünyaca ünlü yıldızın dini insanlar tarafından merak ediliyor.

LAMİNE YAMAL MÜSLÜMAN MI?

Lamine Yamal'ın Müslüman olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor.

Ancak babasının Faslı, annesinin ise Ekvator Gineli olduğu biliniyor.

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

13 Temmuz 2007 yılında İspanya'nın Espulugues de Llobregat şehrinde dünyaya gelen genç yıldız hayatının büyük bir bölümünü Barselona'da geçirdi.

2022-2023 sezonunda ise Barcelona'nın 19 yaş altı futbol takımı Juvenil A'ya transfer oldu.

Kısa sürede gösterdiği başarıların ardından Barcelona'nın A takımına yükselerek forma giymeye başladı.

Barcelona'da forma giydiği ilk yılda takımı ile birlikte şampiyonluk kazandı.

EURO 2024'de ise İspanya milli takımında forma giyme şansı buldu.

Fransa'ya attığı gol ile turnuvanın en genç golcü rekorunu kırdı.