Bardağınızın rengi içeceğinizin tadını değiştiriyor! Tatlı krizlerine son

12 Haziran 2024 17:00 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:36

Bir yiyecek veya içecekten aldığınız tadı tükettiğiniz besinin rengi veya onu tüketirken kullandığınız araç (bardak, tabak vs.) etkiler.

Yani aldığınız tadı renk değiştirebilir. Bu değişim renk teorileri sayesinde olur.

Markalar tarafından kullanılan bir yöntem olan renk teorisi artık evinizde.

Beslenme Uzmanı Deepshika Jain, kırmızı rengin insan zihninde daha tatlı bir tatla ilişkilendirildiğini açıkladı.

Jain’e göre, zihnimiz bu rengi algıladığında tükettiğimiz besinin gerçek tadından daha tatlı algılayabileceğimizi söyledi.

Bu yöntem ile birlikte beynin tatlı isteklerini ve şeker kullanımını azaltmak için kullanılabileceğini aktardı.

Zira şeker; diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların sebebi olarak değerlendirilen zararlı bir besin olarak bilinir.

Bu yüzden şekeri azaltmak için renk teorisini kullanmak bize fayda sağlar.

Örneğin, çilek, nar ve kiraz gibi kırmızı meyveler daha tatlı bir tat ile ilişkilendirilir.

Beslenme Uzmanı Deepshika Jain’e göre, kırmızı bardaktan bir şeyler içmek de içeceğin tadının daha tatlı bir hale gelmesini sağlayabilir.

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri kanıtlandı.

Ulusal Tıp Kütüphanesi’nin bir araştırmasında yiyecek ve içeceklerin renklerinin tatları algılayış biçimimizi etkilediği saptandı.

Oxford Üniversitesi'nden Charles Spence'in yaptığı araştırma ise bebeklerde dahi renk ve tat arasındaki ilişkinin var olduğunu kanıtladı.

MARKA RENKLERİ NASIL OLMALI? MARKA VE RENK TEORİSİ

Renkler ile tatlar arasındaki bağ birçok farklı marka tarafından da kullanılır. Kırmızı rengin iştah açıcı özelliği bilindiği için genellikle yiyecek markaları tarafından tercih edilir. Aciliyet hissi oluşturan bir özelliğe de sahip olduğu için fast food markalarında bu renk sıkça görülür.

Genelde markalar logolarında bulunan renkleri bilinçli olarak renk teorisi ile seçer.

Doğa ile ilişkilendirilen bir renk olan yeşil; sağlık, dinginlik, rahatlama, ahenk ve uyum ile ilişkilendirilir.

Ünlü kahve markasının üzerinde bulunan yeşil rengi, insanlara kahve molası vermesini ve rahatlamasını çağrıştırmak için kullanılır.

Beynin mantık merkezini uyaran turuncu renk, ilgi çekerek insanlarda satın alma dürtüsüne sebep olur.

Neşeyi, pozitifliği ve hareketi vurgulayan bir renk olan turuncuyu logosunda kullanan ünlü içecek markası reklamlarında hareketlilik ve neşeye de sözel olarak vurgu yapar.

HANGİ RENK NEYİ İFADE EDER? HANGİ RENK NEYİ ÇAĞRIŞTIRIR?

Üzüntüyü, depresyonu ve yalnızlığı ifade eden mavi renk, sinir hastalığı kliniklerinde tercih edilmemeli.

Psikologlar da danışanları varken mavi renk kıyafet giymekten kaçınmalı.

Aksi takdirde bu renk hastalar üzerinde kötü bir etki oluşturabilir.

Performansı ve verimliliği arttırdığı bilinen bu renk öğrencilere tavsiye edilir.

Örneğin mavi renk kalem kullanmak daha verimli çalışmaya yardımcı olur.

Çalışanların verimliliğini olumlu etkilemek için ofisler mavi renge boyanabilir. Okullarda da tercih edilmesi önerilir.

Aynı zamanda bu renk güven duygusunu çağrıştırdığı için bazı sosyal medya platformları tarafından tercih edilir.

Siyah renk güç ve zarafeti; beyaz renk saflığı, temizliği; mor renk ise pahalılığı temsil eder.