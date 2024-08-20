Barış Alper Yılmaz, gıda zehirlenmesinden dolayı Young Boys kadrosuna alınmadı

20 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:51

Ülkemizi temsil eden Galatasaray, Young Boys ile mücadele edecek. Hazırlıklara devam ederken Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer almaması dikkatleri çekerken Young Boys kadrosunda neden yok, maçta oynamayacak mı araştırıldı.

Galatasaray, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ YOUNG BOYS KADROSUNDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

GS, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda maça çıkarken oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın ismi kadroda görünmüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılmaz, İsviçre'ye giden kafilede gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle yer almadı.

Açıklama ise şöyle oldu:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek"

BARIŞ ALPER YILMAZ YOUNG BOYS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barış Alper Yılmaz, gıda zehirlenmesinden dolayı kusma, ishal ve bulantı şikayetleri yaşıyor. Sarı kırmızılı ekip ise X hesabı üzerinden Yılmaz'ın İsviçre kafilesinde yer almadığını duyurdu.