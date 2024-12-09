Barış Alper Yılmaz kaç maç yok? Kulüp doktoru sakatlık durumunu paylaştı

09 Aralık 2024 10:23 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:26

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşananlar futbol dünyasında gündem oldu. Rakip oyuncudan gelen müdahale sonrası yere yığılan Yılmaz'ın sakatlık durumuna dair açıklama bekleniyor.

Dün akşam Süper Lig'de oynanan GS - Sivasspor​ karşılaşmasında yaşananlar taraftarın tepkisini çekti. Rey Manaj​'ın milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz​'a yaptığı müdahale oldukça konuşulurken Yılmaz'ın sakatlık durumuna dair açıklama da geldi.

Kaç maç sahalarda olmayacağı ise taraftarın gündemine yerleşti.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAÇ MAÇ YOK, SAKATLANDI MI?

8 Aralık akşamı Sivas'ta oynanan Sivasspor - Galatasaray​ müsabakasında yaşananlar ses getirdi. Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi tarafından herhangi bir karar alınmaması tepki aldı.

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, oyuncunun sakatlık durumu hakkında şu sözleri söyledi:

"Barış Alper Yılmaz’ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna aldığı sert müdahale nedeniyle dizinde problem var. Durumu MR sonrası netleşecek."

Buna göre çekilecek olan MR sonrasında Yılmaz'ın kaç maç forma giymeyeceği ve sahalara döneceği tarih belli olacak.

TURGUT DOMAN​ HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI, BIRAKTI MI?

Süper Lig'de dün akşam oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. Karşılaşmanın hakemi olan Turgut Doman'ın Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz arasında yaşananlara herhangi bir karar vermemesi futbol camiasında oldukça tepki çekti.

Şu an için herhangi bir karar açıklaması gelmezken önümüzdeki günlerde TFF tarafından kararın duyurulması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu şu açıklamayı yapmıştı:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği bizim için önceliklidir."